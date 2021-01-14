Арестович заявил, что на возвращение Донбасса отвели 25 лет

В Кабинете министров разработали законопроект, который предусматривает возвращение временно оккупированных территорий Донбасса в течение 25 лет.

Об этом в эфире "24 канала" рассказал советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. Он считает, что это оптимальные сроки.

Арестович пояснил, что, по опыту международных конфликтов, срок восстановления оккупированных территорий должен превышать срок оккупации в два раза. С учетом того, что часть Донбасса оккупирована уже семь лет, то речь идет о 14 годах, однако такой срок нельзя вписать в закон. Поэтому, на всякий случай было решено прописать 25 лет.

Также он отметил, что деоккупация и реинтеграция – это два отдельных процесса. Первый еще обсуждается в рамках ТКГ, а второй уже происходит.

"После реинтеграции идет социально-экономическое и политическое восстановление оккупированных территорий", – добавил Арестович.

По его словам, полное восстановление станет возможным после демилитаризации и вывода российских войск.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Берлине 12 января состоялись переговоры на уровне советников глав государств "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия).

Во время встречи Киев предложил Москве комплекс мер "золотой мост", который предусматривает завершение войны на Донбассе.

Еще одно заседание запланировано на 22 января.