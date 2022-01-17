Арестович уволился с поста советника Ермака и спикера украинской делегации в ТКГ

Алексей Арестович, спикер украинской делегации в Трехсторонней контрактной группы по вопросу урегулирования конфликта на Донбассе и советник главы Офиса президента, уволился с обоих должностей. Свое решение он объяснил "личными причинами".

Такое заявление он сделал в эфире "4 канала" 17 января. Об этом сообщается на Facebook-странице программы "События дня".

Арестович сказал, что уволился по собственному желанию – из-за "личных причин", добавив, что "информация пока неофициальная".

Он добавил, что на следующем заседании ТКГ уже не будет присутствовать.

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Арестович был назначен внештатным советником главы ОП Андрея Ермака в декабре 2020 года. С октября того же года он занимал должность спикера украинской делегации в Трехсторонней группе по Донбассу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2021 года он выдвигал идею переименования Украины на "Русь-Украину". Тогда это вызвало негативную реакцию.