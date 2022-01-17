Арестович уволился с поста советника Ермака и спикера украинской делегации в ТКГ

Юрий Сергиенко
Политика
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Арестович уволился с поста советника Ермака и спикера украинской делегации в ТКГ

Алексей Арестович, спикер украинской делегации в Трехсторонней контрактной группы по вопросу урегулирования конфликта на Донбассе и советник главы Офиса президента, уволился с обоих должностей. Свое решение он объяснил "личными причинами".

Такое заявление он сделал в эфире "4 канала" 17 января. Об этом сообщается на Facebook-странице программы "События дня".

Арестович сказал, что уволился по собственному желанию – из-за "личных причин", добавив, что "информация пока неофициальная".

Он добавил, что на следующем заседании ТКГ уже не будет присутствовать.

Пост программы "События дня" "4 канала".
Видео дня

Арестович был назначен внештатным советником главы ОП Андрея Ермака в декабре 2020 года. С октября того же года он занимал должность спикера украинской делегации в Трехсторонней группе по Донбассу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2021 года он выдвигал идею переименования Украины на "Русь-Украину". Тогда это вызвало негативную реакцию.

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