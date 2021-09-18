Арестович оправдался за Русь-Украину и придумал новое название для страны. Видео
Идея переименования Украины связана с тем, что "украинскую идентификацию нужно дополнять". Для страны можно выбрать и другое название – к примеру, "Объединенные земли Украины".
Такое мнение озвучил советник председателя Офиса президента, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, комментируя критику своей инициативы с "Русью-Украиной". Об этом шла речь в эфире программы Politeka, запись которой доступна на YouTube-канале Арестовича (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Советник главы ОП утверждает, что его заявления негативно восприняли в основном некоторые чиновники и политики, а многим украинцам интересна тема переименование государства.
"Вы не представляете, какой резонанс и ажиотаж вызвала Русь-Украина", – сказал Арестович, добавив, что к нему "подходят на улицах по 20 человек в день".
Что касается нового альтернативного названия, то тут спикер делегации в Трехсторонней контактной группе сослался на примеры европейских стран.
"Объединенные земли Украины" можнo былo бы назвать. Здесь ширoкий простор. Мы похoжи на Австрию и Германию, которые меряют землями. У нас тоже надо мерить зeмлями. У нас есть геoграфически отделенные районы, со своими микрoкультурами, со своим субэтносом, со своей истoрией. И землями их было бы назывaть в самый раз, например", – заявил гость программы.
Напомним, Арестович ранее озвучил предложение, что Украину можно переименовать в Русь-Украину. По его мнению, РФ украла нашу историю, поэтому стране необходимо бороться за наследие Киевской Руси.
Как писал OBOZREVATEL:
глава Верховной Рады Дмитрий Разумков убежден, что 99% населения Украины удовлетворены названием страны, в которой проживают. "Вы знаете, иногда лучше жевать, чем говорить", – прокомментировал он идею Арестовича о переименовании государства.
Название "Русь-Украина" не понравилось также экс-министру внутренних дел Арсену Авакову. Он назвал такие заявления Арестовича "фантазиями" и "перлами". Кроме того, Аваков вспомнил о видео четырехлетней давности, на котором нынешний советник председателя ОП называл АТО "курортом для мальчиков".