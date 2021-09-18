Идея переименования Украины связана с тем, что "украинскую идентификацию нужно дополнять". Для страны можно выбрать и другое название – к примеру, "Объединенные земли Украины".

Такое мнение озвучил советник председателя Офиса президента, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, комментируя критику своей инициативы с "Русью-Украиной". Об этом шла речь в эфире программы Politeka, запись которой доступна на YouTube-канале Арестовича (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Советник главы ОП утверждает, что его заявления негативно восприняли в основном некоторые чиновники и политики, а многим украинцам интересна тема переименование государства.

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"Вы не представляете, какой резонанс и ажиотаж вызвала Русь-Украина", – сказал Арестович, добавив, что к нему "подходят на улицах по 20 человек в день".

Что касается нового альтернативного названия, то тут спикер делегации в Трехсторонней контактной группе сослался на примеры европейских стран.

"Объединенные земли Украины" можнo былo бы назвать. Здесь ширoкий простор. Мы похoжи на Австрию и Германию, которые меряют землями. У нас тоже надо мерить зeмлями. У нас есть геoграфически отделенные районы, со своими микрoкультурами, со своим субэтносом, со своей истoрией. И землями их было бы назывaть в самый раз, например", – заявил гость программы.

Напомним, Арестович ранее озвучил предложение, что Украину можно переименовать в Русь-Украину. По его мнению, РФ украла нашу историю, поэтому стране необходимо бороться за наследие Киевской Руси.

Как писал OBOZREVATEL: