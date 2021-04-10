Арестович озвучил сроки встречи лидеров "нормандского формата" без России

Встреча лидеров "нормандской четверки" без участия России (Франция, Германия, Украина) должна состоятся в течение недели.

Об этом 10 апреля в эфире телеканала "Украина 24" заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контрактной группе Алексей Арестович. Переговоры будут посвящены обострению на Донбассе и в целом ситуации вокруг Украины.

"Будет Н-3 – то есть, Франция, Германия и Украина. В ближайшее время, это вопрос недели", – сказал он.

Также он рассказал о том, чего Украина ожидает от встречи советников "нормандии". По словам Арестовича, что-то особенное вряд ли произойдет, однако дипломатическая польза явно есть.

"Политика – это позиция. Если ОБСЕ займет соответствующую позицию, то россиянам будет сложнее проводить свою политику в информационной и дипломатической среде. Они должны дать свою оценку действиям России", – пояснил советник.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин отказался от переговоров в "нормандском формате", поэтому встреча состоится с участием президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Напомним, что в последнее время Россия стягивает к границе Украины военную технику. В частности, недавно были замечены ракетные комплексы "Искандер".

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, концентрация войск стала самой большой с начала войны в 2014 году.