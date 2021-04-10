Арестович озвучив терміни зустрічі лідерів "нормандського формату" без Росії

Зустріч лідерів "нормандської четвірки" без участі Росії (Франція, Німеччина, Україна) має відбутися протягом тижня.

Про це 10 квітня в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив радник української делегації в Тристоронній контрактної групі Олексій Арестович. Переговори будуть присвячені загостренню на Донбасі та загалом ситуації навколо Україні.

"Буде Н-3 – тобто, Франція, Німеччина та Україна. Найближчим часом, це питання тижня", – сказав він.

Також він розповів про те, чого Україна чекає від зустрічі радників "нормандії". За словами Арестовича, щось особливе навряд чи відбудеться, але дипломатична користь явно є.

"Політика – це позиція. Якщо ОБСЄ займе відповідну позицію, то росіянам буде складніше проводити свою політику в інформаційній та дипломатичному середовищі. Вони повинні дати свою оцінку діям Росії", – пояснив радник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін відмовився від переговорів у "нормандському форматі", тому зустріч відбудеться за участю президента України Володимира Зеленського, президента Франції Еммануеля Макрона і канцлерки Німеччини Ангели Меркель.

Нагадаємо, що останнім часом Росія стягує до кордону України військову техніку. Зокрема, нещодавно було помічено ракетні комплекси "Іскандер".

За словами прессекретарки Білого дому Джен Псакі, концентрація військ стала найбільшою з початку війни в 2014 році.