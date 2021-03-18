Арестович оценил шансы 'Л/ДНР' начать полномасштабное наступление на Донбассе

У так называемых "армий ДНР и ЛНР" нет шансов идти штурмом на бойцов ООС на Донбассе без поддержки России. В случае такого сценария боевики просто будут уничтожены.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович. При этом в РФ нет рациональных причин переводить конфликт в полномасштабный, считает политик.

"Они (Россия. – Ред.) просто нарвутся на реакцию международного сообщества. У них нет решительного превосходства над украинской армией. Это будет кровавая бойня для обеих сторон, которая не дает им шансов решить военные задачи таким образом, чтобы это могло принести значительные политические достижения", – сказал советник главы ТКГ.

При этом Арестович отметил, что "есть вторая сторона – мир создан из конфликтов, которые начинались по иррациональным причинам, и такая угроза всегда есть".

"Пока могу сказать следующее: без того, чтобы вмешалась российская военная машина, шансов на успех у Первого и Второго армейского корпуса вооруженных сил России, которые они по недоразумению называют "армиями ЛНР и ДНР", нет никаких. Мы их уничтожим при любой попытке наступать", – добавил представитель ТКГ.

По его словам, целью провокаций боевиков на Донбассе является давление на ВСУ, чтобы создать эффект угрозы войны. Это необходимо для достижения определенных уступок.

Как сообщал OBOZREVATEL, Арестович также сообщал, что конфликт Украины и России нужно решать политико-дипломатическим путем. Однако, также надо прорабатывать сценарий как регионального, так и полномасштабного вторжения страны-агрессора.