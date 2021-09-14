Аваков вспомнил слова Арестовича про "курорт АТО" и посоветовал властям "послать его подальше"

Экс-глава МВД Арсен Аваков резко раскритиковал советника председателя Офиса президента, спикера делегации в Украины в ТКГ Алексея Арестовича за его слова о том, что "АТО – это великий курорт для мальчиков и пионерлагерь". Бывший министр посоветовал власти отказаться от сотрудничества с Арестовичем.

Роликом четырехлетней давности с нынешним советником главы ОП Аваков поделился на странице в Facebook во вторник, 14 сентября. Он пояснил, что видео ему прислал товарищ (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Аваков написал, что обычно советы не дает, но в этом случае призывает Офис президента "не подставлять" Владимира Зеленского и страну.

"Уважаемый Офис президента, даже если никто из вас не верующий – соберите пальца в знамение – перекрестите болезного – потом себя – и пошлите этого персонажа... подальше", – эмоционально высказался Аваков.

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"Я думаю, эти слова самовлюбленного пустоцвета увидят в каждом доме участника АТО. И жаль, если увидят в доме погибших бойцов... Мерзавец, со смешком рассказывающий между прочим о гибели на войне наших солдат", – возмутился экс-министр.

Он также вспомнил заявления спикера ТКГ о необходимости смены названия государства на Украина-Русь. Слова об этом Аваков назвал "фантазиями" и "перлами".

В конце своего поста Аваков высказал уверенность в том, что руководство страны отреагирует на эти факты.

Как ранее писал OBOZREVATEL, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков убежден, что 99% населения Украины удовлетворены названием страны, в которой проживают. "Вы знаете, иногда лучше жевать, чем говорить", – прокомментировал он идею Арестовича о переименовании Украины.