Арестович объяснил, в каком случае НАТО может вмешаться в войну в Украине

В случае если Кремль все-таки использует свой главный козырь в войне против Украины – тактическое ядерное оружие, – к процессу подключится Североатлантический Альянс, а также будет вовлечен и Китай. Для России подобный шаг сулит катастрофические последствия и, понимая это, вряд ли президент Владимир Путин решится на него.

Об этом в эфире телемарафона "24 канала" рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Он убежден, что нажатие на пресловутую "красную кнопку" имеет два сценария последствий (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Первый, по моему предположению, в конфликт вмешается НАТО. Самое простое – что Альянс вместе с украинским руководством обратится к Китаю и спросит: "Вы хотите, чтобы из-за этого маньяка прекратилась жизнь всей цивилизации?", – считает Арестович.

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Он добавил, что Пекин точно отреагирует на вероятную угрозу от государства и без того серьезно наломавшего ему стратегию мировой торговли. Москва не решится обращать против себя своего последнего ядерного союзника.

Вторым сценарием Арестович видит постановку, в которой Россия как бы нарочито проигрывает НАТО. Москва направляет угрозы членам Альянса, которые оказывают Украине поддержку, а тот, в свою очередь, в определенный момент призывает Кремль остановиться, поскольку никто не хочет ядерной войны.

"Тогда Путин согласиться подписать мирный договор о прекращении войны. Более того, Россия может представить все так, что именно она совместно с НАТО запретила украинцам воевать против нее", – подчеркнул военный аналитик.

И еще есть третий, по мнению Арестовича, наиболее вероятный сценарий, – это отказ Москвы от использования тактического ядерного оружия. Это легко объяснить тем, что направление его удара проходит через подразделения самой армии оккупантов.

"Я представляю россиян, которых после Чернобыля вводят в зону радиоактивного поражения. Даже если они придут, то куда они продвинутся через двое суток? Они просто умрут, а остальные россияне – не пойдут. А об упорстве украинцев по Кремлю уже слухи ходят: они понимают, что мы не перестанем бороться ни после первого, ни после десятого удара. Только еще больше обозлимся", – заключил он.

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