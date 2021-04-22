Арестович объяснил, когда эскалация на Донбассе может пойти на спад

Обострение ситуации на Донбассе может пойти на спад уже после следующего заседания Трехсторонней контактной группы, проведение которого запланировано на 28 апреля.

Такое предположение высказал советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире канала "Украина 24". По его словам, на заседании политсоветников все стороны подтвердили необходимость перед тем, как продвигаться по кластерах, сделать так, чтобы на фронте наступило затишье.

"Казак (Дмитрий, заместитель главы администрации президента России. – Ред.) несколько раз сделал на это акцент. Позиция наша известна – мы за это с 2014 года, или по крайней мере с 2019-го. И на следующий день состоялось заседание подгруппы по безопасности, где на мое огромное удивление – в течение трехчасового заседания мы прошли весь документ в первом чтении", – пояснил он.

К тому же, подчеркнул Арестович, за основу был взят украинский документ дополнительных мероприятий по установлению полного всеобъемлющего режима прекращения огня на фронте. Политические советники рассмотрели его в первом чтении, а глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине посол Яшар Халит Чевик даже "назвал это беспрецедентным событием, почти историческим днем".

Советник украинской делегации добавил, что уже к концу недели должно состояться второе чтение документа. По его словам, он может быть подан на общее заседание ТКГ в среду, 28 апреля.

"Есть надежда, что его удастся согласовать и принять на заседании ТКГ. И тогда есть надежда по снижению эскалации на фронте", – объяснил Арестович.

Напомним: 20 апреля состоялось экстренное заседание подгруппы ТКГ по безопасности. Его созвали из-за гибели мирного жителя на территории временно оккупированного РФ Донбасса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алексей Арестович отметил, что Россия в случае авиаудара по Украине рискует остаться без боеспособной армии и авиации примерно на пять лет.