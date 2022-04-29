Арестович об угрозах РФ в адрес Запада: они Славянск не могут взять за 20 дней. Видео

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал безосновательными угрозы России в сторону западных стран. Он обратил внимание на то, что РФ в войне против Украины потеряла много вооружения и не добилась поставленных целей.

В интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину в эфире его программы "Фейгин Live" вечером во вторник, 28 апреля, Арестович отметил, что россияне не могут "взять" Краматорск и Славянск уже более 20 дней (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы же не сомневаемся, что западная военная машина сильнее этого войска, которое не может взять Славянск и Краматорск уже 20 дней подряд. Они пытаются угрожать Западу? Чем, авиацией? Треть уже валяется разбитая на территории Украины. Они грозят ядерной триадой? Все, что плавает и летае, будет уничтожено очень быстро!" – отметил он.

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Арестович назвал попытки страны-агрессора угрожать Западу "дурной идеей", поскольку западная разведка очень мощная. Разведчики западных стран знают, где сидит каждый российский руководитель.

"Дурная идея угрожать Западу, попивая сок у себя в бункере!" – добавил советник главы ОП.

Напомним, что накануне российский диктатор Владимир Путин заявил, что задачи "специальной военной операции" в Украине "будут безусловно выполнены". Он также снова угрожал не только Украине, но и миру, объединившемуся ради помощи нашему государству, противостоящему агрессивному российскому вторжению.

Он пообещал "молниеносные удары" по странам, поддерживающим Украину. Очередной поток угроз всему миру Путин озвучил в ходе выступления на Совете законодателей РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, состоявшаяся в Германии встреча министров обороны 40 стран мира принесла для России плохие новости. Там были приняты принципиальные решения о военной помощи Украине и предоставлении, в частности, тяжелого сверхсовременного оружия.