Арахамия сказал, когда в Раде рассмотрят создание ВСК по срыву задержания 'вагнеровцев'

Вопрос создания временной следственной комиссии (ВСК) по срыву спецоперации по задержанию "вагнеровцев" Верховная Рада рассмотрит на следующей неделе. Вопрос включен в повестку дня.

Об этом 14 мая в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. В свою очередь журналист Юрий Бутусов напомнил ему об обещании, данном еще три месяца назад (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Она (ВСК) у нас стоит в повестке дня на следующую неделю", – сказал Арахамия, отвечая на реплику журналиста.

"Касательно дела "вагнеровцев", я считаю, что мы должны увидеть и позицию Совета национальной безопасности и обороны, и Верховной Рады...(по созданию – ред.) следственной комиссии. Надеюсь, что Давид Арахамия, который обязался создать эту комиссию еще три месяца назад, выполнит свое обещание", – отметил Бутусов.

Напомним, что группа расследователей Bellingcat пообещала после лета выпустить документальный фильм, посвященный провалу указанной спецоперации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Журналист Юрий Бутусов заявил, что спецоперацию СБУ с задержанием "вагнеровцев" в Беларуси якобы сорвал Ермак, чтобы не портить отношения с Россией.

Вскоре в сети появилась аудиозапись якобы "вербовки" СБУ наемника ЧВК Вагнера Дениса Харитонова, которая может стать свидетельством сорванной спецоперации по задержанию "вагнеровцев" в Беларуси.