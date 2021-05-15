Арахамия сказал, когда в Раде рассмотрят создание ВСК по срыву задержания "вагнеровцев"
Вопрос создания временной следственной комиссии (ВСК) по срыву спецоперации по задержанию "вагнеровцев" Верховная Рада рассмотрит на следующей неделе. Вопрос включен в повестку дня.
Об этом 14 мая в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. В свою очередь журналист Юрий Бутусов напомнил ему об обещании, данном еще три месяца назад (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Она (ВСК) у нас стоит в повестке дня на следующую неделю", – сказал Арахамия, отвечая на реплику журналиста.
"Касательно дела "вагнеровцев", я считаю, что мы должны увидеть и позицию Совета национальной безопасности и обороны, и Верховной Рады...(по созданию – ред.) следственной комиссии. Надеюсь, что Давид Арахамия, который обязался создать эту комиссию еще три месяца назад, выполнит свое обещание", – отметил Бутусов.
Напомним, что группа расследователей Bellingcat пообещала после лета выпустить документальный фильм, посвященный провалу указанной спецоперации.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналист Юрий Бутусов заявил, что спецоперацию СБУ с задержанием "вагнеровцев" в Беларуси якобы сорвал Ермак, чтобы не портить отношения с Россией.
Вскоре в сети появилась аудиозапись якобы "вербовки" СБУ наемника ЧВК Вагнера Дениса Харитонова, которая может стать свидетельством сорванной спецоперации по задержанию "вагнеровцев" в Беларуси.
В СБУ официально назвали фейком данные о спецоперации с наемниками ЧВК Вагнера. Ведомство отметило, что первоисточником этой информации было российское издание.
Позднее Шевченковский суд Киева обязал СБУ открыть производство по подозрению главы Офиса президента Ермака в государственной измене и шпионаже.
СБУ подтвердила причастность к спецоперации по "вагнеровцам" в суде.