Арахамия заявил, что коррупция "зашита" в ДНК украинцев: ему ответили

У каждого украинца якобы есть ген коррупции в ДНК, заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Финансовые схемы, взятки и проч., подчеркнул народный депутат, можно наблюдать на всех уровнях.

Свое мнение на этот счет "слуга" высказал в программе на телеканале "Украина 24". Позже на его слова отреагировали другие украинские политики, среди которых – бывший секретарь СНБО Александр Данилюк и нардеп от "Европейской Солидарности" Валерий Прозапас.

В эфире украинского телеканала Арахамия отметил: на всех уровнях есть лица, которые хотят иметь "какого-то кума, который за него хочет что-то порешать".

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"К сожалению, это на каждом уровне можно наблюдать: начиная от самоорганизации во дворе, ОСМД и до самого верха. Вот так оно работает", – сказал парламентарий.

Как высказался представитель СН, "коррупция в ДНК в Украине просто зашита".

Данилюк отреагировал на эти заявления в Facebook. "Я – украинец, и в моей ДНК нет коррупции", – утверждает бывший чиновник.

Прозапас также высказался о словах Арахамии на своей странице в соцсети. "Ожидания – "мы все президенты". Реальность – "вы все коррупционеры", – написал член ЕС.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, аудитор ЕС Юхан Партс заявил, что проблемы с коррупцией в Украине несопоставимы с другими европейскими странами. В пример он привел ситуацию с олигархами.