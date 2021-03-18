Арахамия грубо отозвался о бывшем коллеге по фракции. Видео

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что исключенный из партии СН нардеп Александр Дубинский сам виноват, что против него ввели санкции.

Об этом политик рассказал в четверг, 18 марта, во время общения с журналистами у стен Верховной Рады.

"Я не понимаю его неконструктивной позиции. Когда он свои эмоции и обиды начинает выплескивать на всех вокруг, не думая, в первую очередь, что виноват он сам. Потому что он публично высказывался, отправлял какие-то письма в Конгресс США", – говорил Арахамия.

Депутат добавил, что ему с Дубинским "делить нечего", и он ему не мешает и говорит только правду.

"Если ты виноват, то ты должен сыпать голову пеплом и заново зарабатывать кредит доверия, как у своих коллег, так и у избирателей. А если ты будешь бегать, и как обиженный котик со всеми ругаться, ну тогда это твоя стратегия", – сказал Арахамия.

Также он добавил, что Дубинский возможно скоро успокоится и у него произойдет переоценка того, что произошло. Но при этом Арахамия исключил, что Дубинский вернется в СН.

Напомним, что ранее Дубинский обвинил Офис президента в попытке вмешательства в дела США, за что против него ввели санкции.

В своем видеообращении он сказал, якобы в ОП его попросили участвовать в пресс-конференции с нардепом Андреем Деркачем и инициировать создание временной следственной комиссии Верховной Рады. Однако со слов Дубинского, после его отказа, регистрацию следственной комиссии организовал Арахамия и даже провел ее через регламентный комитет Рады.

"Арахамия что-то выдавил из себя по поводу "норки" и что-то там куда-то там кто-то написал. Так вот хочу сказать, что Арахамия является той самой крысой, которая пытается замести свои следы. Почему? Потому что именно он, и это зафиксировано на сайте Верховной Рады и соответствующими письмами, собирал и подбирал людей в следственную комиссию по опубликованным пленкам Деркача. Поскольку я отказался этим заниматься", – рассказывал нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, США ввели санкции против граждан Украины, среди которых нардеп Александр Дубинский.