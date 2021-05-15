Антоненко о деле Медведчука: хочется, чтобы закон был один для всех

Закон должен быть один для всех, но он работает избирательно, поскольку человека, которого обвиняют в государственной измене, отпустили домой.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил ветеран боевых действий на востоке Украины Андрей Антоненко, комментируя решение суда в отношении председателя политического совета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

"У Медведчука, в отличие от Стуса, лучшие адвокаты были. Мы увидели, что сработала презумпция невиновности. Мы же хотим, чтобы для всех был закон один, но так же видим, как этот закон работает избирательно. Человека, которого обвиняют в государственной измене – отпускают домой", – отметил Антоненко.

По его словам, это позор, когда для одних закон работает, а для других нет.

"В нашем случае, не имея ни одного доказательства причастности и по тем лживым бумажкам, которые представляли в суде еще в начале, когда нас задерживали, нас просто всех посадили в тюрьму. Просто нет слов для возмущения", – сказал Антоненко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 13 мая, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения народному депутату от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку, которого подозревают в государственной измене.