Американские дипломаты готовятся к возвращению в Украину, – Блинкен

Соединенные Штаты Америки твердо намерены возвратить своих дипломатов в Украину. Вероятно, сперва они возобновлять работу во Львове, а позже вернутся к миссии в Киеве.

Об этом шла речь в разговоре государственного секретаря США Энтони Блинкена с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. О нем первый написал в Twitter.

"Поговорил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в продолжение наших встреч в Киеве. Я рассказал о последних шагах США по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом жестокой, неспровоцированной войны Кремля. Единство с Украиной", – отметил глава Госдепа.

Видео дня

Он не стал вдаваться в подробности относительно возобновления дипломатической миссии в Украине. Но представитель ведомства Нед Прайс заявил, что Блинкен проинформировал Кулебу о визитах американских дипломатов во Львов уже со следующей недели. А также их планах вернуться в Киев, передает The Guardian.

По его словам, с министром иностранных дел Украины госсекретарь также обсудил запрос администрации президента США к Конгрессу относительно $33 миллиардов. Ожидается, что их в случае выделения направят на обеспечение безопасности, экономическую и гуманитарную помощь, чтобы "дать Украине возможность победить в бессовестной войне Кремля".

Напомним: 24 апреля Блинкен вместе с министром обороны США Ллойдом Остином посетили украинскую столицу. Во время встречи с президентом Владимиром Зеленским и другими политиками и чиновниками они анонсировали выделение помощи в размере $713 миллионов Украине и еще 15 государствам, страдающим от российской агрессии. Также отметили, что со временем Вашингтон вернет американских дипломатов в Киев и назначит нового посла.

Тогда отмечалось, что дипломаты, покинувшие посольство в Киеве почти за две недели до вторжения 24 февраля, сначала возобновят однодневные поездки через границу во Львов. Позже официальные лица ускоряют планирование возвращения к киевской миссии.

"Нет никакой замены этого личного общения и, конечно, возвращение в страну имеет символический смысл", – заявил один из американских чиновников на условиях анонимности.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 апреля американские дипломаты впервые с начала полномасштабной войны вернулись в Украину. Они прибыли с однодневным визитом во Львов.