Адвокаты заявили о закрытии уголовного производства против Порошенко и бывшего руководства Нацбанка

Уголовное производство против пятого президента Петра Порошенко, которое больше года расследовалось средствами налогоплательщиков, закрыто. В нем также фигурировали Валерия Гонтарева и Екатерина Рожкова.

Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщили адвокаты Порошенко. По словам Игоря Голованя, в так называемом уголовном деле лидера "Евросолидарности" и руководство тогдашнего Нацбанка Украины, Гонтареву и Рожкову обвиняли в том, что они "мешали хозяйственной деятельности" и "злоупотребляли властью и служебным положением", передает пресс-служба "ЕС".

Он отметил, что производство было зарегистрировано с участием Печерского суда.

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"Потом – Офиса генерального прокурора. Затем, хоть это и подследственность НАБУ, но отличиться успело и знаменитое Государственное бюро расследований. Более года велось расследование этого абсолютно пустого, очевидно жалкого заявления и обвинения против пятого президента и руководства Нацбанка", – отметил Головань.

При этом адвокат Порошенко отметил, что в отличие от начала таких производств никаких брифингов, помпезных сообщений и извинений со стороны власти не поступало.

"Когда закрытие уголовного производства синхронизируется с отрывом шасси самолета президента от взлетной полосы – такие вещи не происходят случайно", – убежден Илья Новиков.

По его убеждению, так называемые независимые правоохранительные органы синхронизировались для закрытия этого производства.

"И мы теперь имеем еще один кусочек этого пазла. Но никакие кусочки пазла в этом большом контексте не бывают лишними", – считает Новиков.