Претензии к государству не предъявлялись, компенсировать потери должны ответчики, – адвокат Суркиса

Высокий суд Лондона пришел к выводу, что он не является юрисдикцией для рассмотрения иска Игоря Суркиса и шести английских компаний к пятому президенту Украины Петру Порошенко и бывшей главе Национального банка Валерии Гонтаревой.

Об этом написал в материале для издания "ГОРДОН" украинский политик, юрист и адвокат Суркиса Игорь Алексеев. Он подчеркнул, что заявления ответчиков о провале попытки скомпрометировать национализацию "ПриватБанка" являются искаженными.

Как сообщалось ранее, в Высоком суде Лондона состоялись слушания по иску Суркиса и шести английских компаний к Порошенко и Гонтаревой. Указанное дело касалось обстоятельств покупки пятым президентом во время его президентской каденции доли в телеканале "1+1".

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Информируя общественность о выводах суда, адвокаты Головань и Новиков заявили, что в результате такого решения провалилась попытка скомпрометировать национализацию "ПриватБанка" и взыскать с государства средства. Адвокат Суркиса назвал подобные заявления намеренно искаженными и откровенно манипулятивными.

Это объяснил тем, что: во-первых, обжалование национализации "ПриватБанка" никогда не было предметом иска в суде Лондона, истцы доказывали факты политической коррупции и шантажа бывшими топ-чиновниками в своих частных интересах.

Во-вторых, по словам юриста, исковые требования были предъявлены именно к Порошенко и Гонтаревой, и именно они должны компенсировать понесенные потери. Никаких претензий к государству Украина никто и никогда не предъявлял. Однако именно ответчики прямо заявили о наличии у них иммунитета Украины.

Алексеев подчеркнул, что истцы имеют основательную правовую позицию, поэтому подобное решение суда никак не остановит их борьбу за возвращение утраченных активов и восстановление справедливости. Сейчас отрабатывается возможность апелляционного обжалования данного решения суда, инициирование уголовных производств по фактам преступного сговора, а также принятия других механизмов для восстановления нарушенных интересов и привлечения виновных лиц к ответственности.