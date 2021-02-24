Адвокат "беркутовцев" и Шария баллотируется на довыборах в Раду

Адвокат подозреваемого в госизмене блогера Анатолия Шария, а также "беркутовцев" и бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на стороне боевиков на Донбассе, Валентин Рыбин будет баллотируется в Донецкой области на промежуточных выборах в Верховную Раду.

В частности, в избирательном округе №50, свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии. Довыборы запланированы на 28 марта 2021 года.

Всего ЦИК зарегистрировала в этом округе в Донецкой области 10 кандидатов в нардепы. Среди них, в частности, оказался и генеральный продюсер заблокированного санкциями телеканала "112 Украина" Артем Марчевский.

Валентина Рыбина выдвинула соответственно "Партия Шария". Он родился в Хабаровске (Россия), но проживает в Киеве и имеет гражданство Украины.

Как пишет "Детектор медиа", Рыбин занимается адвокатской деятельностью, защищал блогера Анатолия Шария и бразильца Рафаэля Лусварги, а кроме них:

Вячеслава Пивоварника, которого правоохранители называли заказчиком убийства российского журналиста Аркадия Бабченко;

Викторию Даскалицу, подозреваемую в администрировании Telegram-каналов, работавших на военную разведку России;

бывших сотрудников харьковского спецподразделения "Беркут", которые являются фигурантами дела о Майдане, и других.

В своей программе Рыбин указывает, что в парламент идет, чтобы "отстаивать и защищать использование, кроме государственного украинского, еще русского языка, как языка общения большинства жителей восточных регионов страны"; "инициировать усиление ответственности за преступления, совершенные на основе расовой или иной нетерпимости, а также за разжигание межнациональной розни в СМИ" и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году стало известно, что отец адвоката Валентина Рыбина является пособником российских оккупантов в Крыму – он был назначен членом "координационного совета по малому и среднему предпринимательству администрации" оккупированной Ялты.