30 лет за 30 минут: Владимир Гройсман оригинально поздравил Украину с Днем Независимости

Лидер политической партии "Украинская Стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман поздравил Украину и украинцев с Днем Независимости, но, в отличие от большинства политиков, свои пожелания он выразил не в традиционном приветственном ролике, а в формате большого документального кино "История Тебя". Хронометраж ленты – 30 минут. Владимир Гройсман вспомнил основные события с 1991 до 2021 года и прокомментировал те из них, участником которых был лично. (Чтобы посмотреть видео доскрольте новость до конца).

Фильм содержит исторические кадры и оригинальное видео, а рассказ – это взгляд политика на тот или иной исторический контекст, в том числе – с позиции собственного опыта, достижений и интересов. По мнению Владимира Гройсмана, историю своего государства – обязанность каждого гражданина. Но такая же обязанность принимать активное участие в формировании настоящего и будущего – своего и своей страны.

"На наших глазах разворачивались и будут разворачиваться страницы истории нашей страны. Но давайте не будем просто наблюдателями, поскольку именно от наших решений, от наших действий, от нашей позиции зависит то, какой будет Украина следующие 30 лет", – отметил Владимир Гройсман.