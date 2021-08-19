30 лет тому произошло необычное событие: власть в СССР захватили путчисты, которые отстранили от власти М.Горбачева и провозгласили себя спасителями СССР. Это было 19 августа 1991 г., на яблочный спас, когда все граждане бывшего СССР утром включили телевизоры, чтобы посмотреть на последние события в стране, но с удивлением увидели трансляцию классического балета. Сначала это воспринималось как недоразумение, но, когда потом пошел новостной блок, все ахнули. Оказывается, власть в стране перешла в руки Государственного комитета по чрезвычайным происшествиям (ГКЧП). Заговорщики заявили о желании возобновления в стране порядка и дисциплины, а последние действия президента СССР охарактеризовали как стремление развалить великую державу. Возглавил переворот вице-президент Г.Янаев. На улицы Москвы была выведена бронетехника Кантемировской и Таманской дивизии Минобороны и дивизия Дзержинского МВД. Нет дилеммы, что современное политическое руководство РФ в те дни было вместе с Янаевым и путчистами, потому что вся чекистско-КГБистская орда тогда подбадривала заговорщиков как могла. Сегодня просто многие из них стали на 30 лет старше.

В Киеве ситуация внешне выглядела спокойной во всех смыслах. Все понимали, как только демократические силы Украины призовут своих сторонников выйти на улицы и поддержать Ельцина, сразу наступит кровавое наказание и количество жертв могло быть огромным. Каким-то чудом в вечерних телевизионных новостях 19 августа показали выступающего возле Белого дома (парламент РФ) на бронемашине Ельцина, который объявил ГКЧП путчистами и призвал демократическую общественность страны организовать сопротивление. Одно небольшое подразделение Таманской дивизии перешло на сторону сторонников Ельцина и это вселило надежду у телезрителей в победу над Янаевым и его бандой. 20 августа много москвичей пришло с цветами к военным колоннам и, казалось, ситуация начинает потихоньку налаживаться. Однако после обеда из Белого дома на коротких волнах начали эмитировать радиообращение ко всем мужчинам СССР, срочно откликнуться и прийти на защиту демократии, потому что ГКЧП-истами готовится штурм российского парламента…

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В это время был в отпуске и через два дня должен был ехать на черноморское побережье в отпуск. Уже были куплены путевки и билеты, однако было и глобальное понимание развития событий, что происходят в Москве. Шли кардинальные перемены и, если спрятаться, чтобы пересидеть бурю, кто знает, может ГКЧП удастся зацементировать СССР надолго и мечта о независимой Украине останется нереализованной. Поэтому не сомневаясь, направился на железнодорожный вокзал для приобретения билетов на Москву. Утром 21 августа уже был в Белокаменной.

Возле Белого дома меня ожидало полное разочарование. Хотя на куполе парламента вместе с флагом РФ висел наш сине-желтый стяг, а также новые флаги Литвы и Грузии, однако вместо сотен и тысяч мужчин СССР, которым было не безразлично будущее страны, возле российского парламента стояло 70 человек, и то в большинстве женщины. На самом деле людей было больше, но все они как-то исчезли, когда стало известным, что ГКЧП-исты намереваются обстрелять и штурмовать Белый дом. Рядом стояло несколько бронемашин и танк, которые перешли на сторону Ельцина. Военные взяли боеприпасы и приготовились к отражению атаки, конечно, забравшись в бронетехнику. Нас 70 человек, которые стояли перед парламентом, попробовали завести в помещение парламента, но двери были надежно заперты. Стало понятным почему призывали людей стать живым щитом – чтобы путчисты подумали о гражданских жертвах в случае бомбардировки здания парламента РФ. Они, наверное, подумали и возможно сжалились над 70 безоружными людьми. К счастью, бомбардировки не произошло. Осмотревшись, пошел на позиции вокруг Белого дома. Пройдя баррикады, начал разъяснительную работу среди солдат, которые оказались из Днепропетровщины. Внимательнее приглядевшись, понял, что это бесполезно, у них в глазах сидел глубокий страх.

По радио передают, что вице-президент РФ Руцкой вылетел в Крым вызволять Горбачева, а через некоторое время радостная весточка, что М.Горбачева самолетом возвращают в Москву. Янаев приказал войскам возвращаться в казармы. Кажется, дело сделанное. Количество флагов союзных республик над куполом Белого дома увеличилось до 12. Возвращаюсь назад, и? Возле Белого дома десятки тысяч людей. Когда стало известным, что с путчем покончено, толпы москвичей хлынули на "оборону". Они взялись за руки и создали вокруг парламента человеческое кольцо. Позже, кто стоял в этом кольце, символически собирались ежегодно, чтобы вспомнить дела былой славы. У меня сразу ощущение, что завтра придут миллионы, так оно и было. За один день присутствие людей возле российского парламента возросла от 70 человек до 2 миллионов. Вспомнил, как радио просило всех мужчин СССР откликнуться и стать на оборону Белого дома, но оказалось, что из Украины я приехал один. Возможно, еще пару человек из других краев и республик – но прямо скажем не густо. Путчисты нас тогда пожалели – цивильные жертвы не входили в их планы, а вот в ноябре 1993 г. Ельцин отдал приказ о расстреле Белого дома танками, где погибли сотни людей. Руководитель штурма - министр обороны Грачев за это получил героя России.

24 августа 1991 года в Киеве возле стен Верховной Рады уже поздравлял от имени защитников Белого дома украинский народ, который пришел требовать восстановления национальной государственности. Потом мы занесли сине-желтый флаг в здание Верховной Рады и было принято так долго ожидаемое решение парламента о Независимости. Украина стала шагать непростым путем собственного развития.

Однако, все мы должны хорошо понимать, что если бы Белый дом не устоял от нападения путчистов, то СССР мог бы просуществовать еще долгие годы. Кучка решительных людей не дала хода такому сценарию. Поэтому им большой респект.

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