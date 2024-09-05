'Вроде плачет существо из загробного мира': украинские полярники зафиксировали жуткое явление в Антарктике

Украинские полярники зафиксировали жуткое явление в Антарктике. У станции "Академик Вернадский" ученые записали странный звук, который отлично подойдет для фона фильмов ужасов.

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Своей записью ученые поделились на странице Национального антарктического научного центра в сети Facebook. "Словно плачет существо из загробного мира", – прокомментировали видео подписчики страницы.

"Непременно включите звук видео, чтобы услышать один из голосов Антарктики. Это разговаривает "льод в океане", – отметили полярники в сообщении.

"Жуткий звук. Будто открывается тяжелая дверь, но ты не знаешь что там..., "Бензопила и скрип падающих деревьев", "Я перечиталась фантастики, поэтому мне этот звук напомнил разговор каких-то неизвестных существ", – оставили комментарии под видео подписчики научной страницы.

Ученые сразу поспешили успокоить всех, кого испугали своим роликом и объяснили источник странного скрипа.

"В августе в районе "Вернадского" несколько недель держалась низкая температура около -10°C. За это время океан у берега сковало льдом толщиной в несколько сантиметров. на отдельные плиты. Дальнейшее колебание и деформация этих плит и повлекло за собой такие жуткие скрипы", – подчеркнули полярники со станции "Вернадского".

Ранее OBOZ.UA делился видео, как станцию "Академик Вернадский" после ледяной ловушки заполонили первые пингвины.

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