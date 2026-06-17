Впервые за 400 лет: опасный астероид максимально приблизится к Земле

Потенциально опасный астероид 152637 (1997 NC1) готовится к своему ближайшему подлету к Земле за последние более чем 400 лет. Расстояние до него будет настолько небольшим (по космическим меркам), а размеры небесного тела настолько значительными, что его можно будет разглядеть с помощью небольшого телескопа или даже хорошего бинокля.

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Как отмечает издание IFL Science, события такого масштаба происходят лишь раз в десятилетие. Поэтому астрономам-любителям не рекомендуют пропускать его.

Впрочем, переживать за свою безопасность и готовиться к апокалипсису пока всё же не стоит. По крайней мере, из-за этого астероида. В настоящее время человечество достигло значительных успехов в мониторинге неба на предмет потенциально опасных объектов такого типа – крупных космических камней, траектория которых теоретически может привести к столкновению с Землей и нанести катастрофический ущерб. За все время исследования Солнечной системы астрономы не обнаружили ни одного известного астероида, который представлял бы реальную угрозу для нашей планеты по крайней мере в течение ближайших 100 лет.

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Астероид 152637 (1997 NC1) не является исключением. Он был открыт в 1997 году в рамках программы NASA по отслеживанию околоземных астероидов (NEAT). Многократные наблюдения и расчеты его орбиты показывают, что в ближайшее время он не столкнется с Землей. Тем не менее, объект принадлежит к группе Атонов. Это означает, что траектория его движения пролегает в непосредственной близости от Земли: во время своего космического путешествия он выходит немного за пределы земной орбиты, а с другой стороны заходит внутрь орбиты Венеры.

27 июня 2026 года этот астероид приблизится к Земле на чрезвычайно близкое расстояние – около 0,01715 астрономических единиц (а.е.), где одна а.е. равна среднему расстоянию от Земли до Солнца. Такое расстояние интригует ученых, однако для человечества оно совершенно безопасно: объект пройдет примерно в 2 565 600 километров (или примерно в 6,5 расстояний от Земли до Луны). Это самое близкое приближение этого небесного тела по крайней мере за последние 400 лет – именно до 1600 года нашей эры исследователям удалось просчитать его прошлую траекторию. Известно, что в будущем он подойдет еще ближе – на расстояние 0,01699 а.е., но произойдет это 28 июня 2133 года.

Предварительные наблюдения указывают на то, что астероид имеет внушительные габариты, однако его точные размеры до сих пор остаются загадкой. И дело не в лени астрономов, а в том, что определить реальный размер объекта исключительно по отраженному от него свету крайне сложно. Как объясняют в NASA, видимый солнечный свет отражается от каменистой поверхности, и чем выше эта отражательная способность (альбедо), тем ярче кажется объект. Тёмные тела отражают совсем мало света, поэтому для телескопа, находящегося за миллионы километров, большой тёмный астероид может выглядеть точно так же, как маленький, но светлый.

Нынешнее сближение даст ученым прекрасную возможность наконец-то установить точные размеры 152637 (1997 NC1). Его абсолютная звездная величина составляет 17,9, что указывает на приблизительный диаметр в районе 900 метров (с погрешностью в два раза). Однако имеющиеся измерения диаметра, оптического альбедо и спектрального класса противоречат друг другу. Если этот объект окажется оптически тёмным астероидом класса B, его реальный диаметр может достигать почти 1,5 км. Чтобы устранить эти расхождения, учёные планируют задействовать радиолокационные наблюдения.

Во время сближения NASA проведет исследования с помощью радиолокационной системы Голдстоун (GSSR). Марина Брозович, радиолокационный астроном из Лаборатории реактивного движения NASA, объясняет уникальность этого метода: если все остальные астрономические методы зависят от пассивного отраженного солнечного света или излучения самого небесного тела, то радар работает как мощный фонарик. Ученые посылают собственный сигнал и получают в ответ его эхо, которое несет колоссальный объём ценной информации – от сверхточных координат объекта в пространстве до его физических характеристик, например, скорости вращения вокруг своей оси.

Ученые надеются, что радар Голдстоун поможет окончательно зафиксировать свойства астероида, ведь следующее его сближение произойдет аж в 2088 году. Помимо уникальности самого объекта, визиты космических тел такого размера являются редкостью и происходят примерно раз в десять лет. Расстояние пролета в 2026 году является аномально малым для столь крупного тела. Последний подобный случай с более крупным объектом был зафиксирован в январе 2022 года, когда астероид 1994 PC1 приблизился к Земле на расстояние, равное 5,2 лунным расстояниям.

Ожидается, что на пике сближения яркость астероида достигнет примерно 10-й звездной величины. Его можно будет наблюдать в любительские телескопы или мощные бинокли, хотя яркий лунный свет может немного затруднить этот процесс. Жители Северного полушария смогут наблюдать астероид во время его сближения, тогда как на Южном полушарии его будет видно уже тогда, когда он будет удаляться от Земли.

Для тех, у кого нет необходимого оборудования или условий для наблюдений, проект Virtual Telescope проведет прямые трансляции 26 и 27 июня, которые начнутся в 23:00 по UTC. Стоит воспользоваться этой возможностью, ведь следующего такого шанса при нашей жизни уже не будет. И, на всякий случай, уточним: в этом не будет вины астероида.

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