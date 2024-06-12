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"Врата ада". Как выглядит апокалиптическое пляжное кладбище в пустыне Намибии и почему местные жители говорят о конце света

Анна Боклажук
Наука
3 минуты
1,2 т.
'Врата ада'. Как выглядит апокалиптическое пляжное кладбище в пустыне Намибии и почему местные жители говорят о конце света

В глубине намибийской пустыни расположено апокалиптическое пляжное кладбище. Его называют "Вратами ада".

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Проклятую береговую линию, которую когда-то описывали как "землю, созданную Богом в гневе", местные жители не коснулись и оставили гноиться в темных историях о смерти и разрушении. На пляже лежат разбитые кораблекрушения и гнилые человеческие кости, пишет The Sun.

"Врата ада". Как выглядит апокалиптическое пляжное кладбище в пустыне Намибии и почему местные жители говорят о конце света

Тысячи вымытых скелетов, сломанных самолетов и брошенных кораблей находятся у берегов, когда океанский приток заканчивается. Береговая линия, известная в местных жителях как "конец света", где песок поглотил обреченных жертв кораблекрушения, когда их лодки разбивались сквозь бурную воду, резко выбросив их за борт.

"Врата ада". Как выглядит апокалиптическое пляжное кладбище в пустыне Намибии и почему местные жители говорят о конце света

Руины знаменитых кораблей датируются 1904 годом. Несколько кораблей перевозили сотни несчастных пассажиров на борту, все они называют "побережье скелетов" своим местом последнего покоя. Скелеты сидят бок о бок с останками животных от прайда львов до огромных слонов.

"Врата ада". Как выглядит апокалиптическое пляжное кладбище в пустыне Намибии и почему местные жители говорят о конце света

Практически непригодный для жизни ландшафт создает безбожное и апокалиптическое ощущение, поскольку пыльные бурые и густые туманы ежедневно наполняют сухой воздух.

Коренные жители Намибии, которые называются бушменами, сначала назвали ее "Земля, сотворенная Богом в гневе" после того, как катастрофы продолжали происходить. В настоящее время единственными признаками человеческой жизни вдоль полосы опустошенной земли являются гнилые дорожные знаки, погребенные под песком, брошенные нефтяные башни, оставленные гнить, и поцелованные солнцем трупы людей, зверей и кораблей.

"Врата ада". Как выглядит апокалиптическое пляжное кладбище в пустыне Намибии и почему местные жители говорят о конце света

Побережье охватывает северную часть побережья Атлантического океана Намибии к югу от Анголы от реки Кунене к югу до реки Свакоп.

"Врата ада". Как выглядит апокалиптическое пляжное кладбище в пустыне Намибии и почему местные жители говорят о конце света

Несмотря на то, что признаки ужасной смерти вокруг большинства блуждающих по берегам, дикая природа процветает на пляжах. Намибия также объявила 6200 квадратных миль береговой линии и пустынь частью национального парка Skeleton Coast, позволяющего совершать экскурсии по дюнам.

"Врата ада". Как выглядит апокалиптическое пляжное кладбище в пустыне Намибии и почему местные жители говорят о конце света

Пейзажи настолько живописны, что побережье Скелетов даже однажды было признано одним из самых лучших в мире золотых пляжей по версии Beach Atlas. Туристический сайт назвал землю "негостеприимной, но увлекательной" и описал ее как идеальный пример природы, которая всегда переживает человека.

"Врата ада". Как выглядит апокалиптическое пляжное кладбище в пустыне Намибии и почему местные жители говорят о конце света
"Врата ада". Как выглядит апокалиптическое пляжное кладбище в пустыне Намибии и почему местные жители говорят о конце света
"Врата ада". Как выглядит апокалиптическое пляжное кладбище в пустыне Намибии и почему местные жители говорят о конце света

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