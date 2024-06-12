'Врата ада'. Как выглядит апокалиптическое пляжное кладбище в пустыне Намибии и почему местные жители говорят о конце света

В глубине намибийской пустыни расположено апокалиптическое пляжное кладбище. Его называют "Вратами ада".

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Проклятую береговую линию, которую когда-то описывали как "землю, созданную Богом в гневе", местные жители не коснулись и оставили гноиться в темных историях о смерти и разрушении. На пляже лежат разбитые кораблекрушения и гнилые человеческие кости, пишет The Sun.

Тысячи вымытых скелетов, сломанных самолетов и брошенных кораблей находятся у берегов, когда океанский приток заканчивается. Береговая линия, известная в местных жителях как "конец света", где песок поглотил обреченных жертв кораблекрушения, когда их лодки разбивались сквозь бурную воду, резко выбросив их за борт.

Руины знаменитых кораблей датируются 1904 годом. Несколько кораблей перевозили сотни несчастных пассажиров на борту, все они называют "побережье скелетов" своим местом последнего покоя. Скелеты сидят бок о бок с останками животных от прайда львов до огромных слонов.

Практически непригодный для жизни ландшафт создает безбожное и апокалиптическое ощущение, поскольку пыльные бурые и густые туманы ежедневно наполняют сухой воздух.

Коренные жители Намибии, которые называются бушменами, сначала назвали ее "Земля, сотворенная Богом в гневе" после того, как катастрофы продолжали происходить. В настоящее время единственными признаками человеческой жизни вдоль полосы опустошенной земли являются гнилые дорожные знаки, погребенные под песком, брошенные нефтяные башни, оставленные гнить, и поцелованные солнцем трупы людей, зверей и кораблей.

Побережье охватывает северную часть побережья Атлантического океана Намибии к югу от Анголы от реки Кунене к югу до реки Свакоп.

Несмотря на то, что признаки ужасной смерти вокруг большинства блуждающих по берегам, дикая природа процветает на пляжах. Намибия также объявила 6200 квадратных миль береговой линии и пустынь частью национального парка Skeleton Coast, позволяющего совершать экскурсии по дюнам.

Пейзажи настолько живописны, что побережье Скелетов даже однажды было признано одним из самых лучших в мире золотых пляжей по версии Beach Atlas. Туристический сайт назвал землю "негостеприимной, но увлекательной" и описал ее как идеальный пример природы, которая всегда переживает человека.

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