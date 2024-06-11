Археологи нашли 16-тонный гроб с сокровищами, которые могли принадлежать сыну первого императора Китая

Цинь Ши Хуан был первым императором Китая и его гробница известна тем, что ее охраняет армия из 6000 терракотовых воинов в натуральную величину. Главной целью императора было защитить себя от смерти: он построил огромный подземный город, укомплектованный броней и оружием. Армия состояла из терракотовых воинов в натуральную величину, пехотинцев, лошадей, колесниц и всего оборудования, необходимого для боя.

Гробница Цинь Ши Хуанди является самым большим мавзолеем в мире, занимает 22 квадратных мили, и большую часть ее еще предстоит раскопать. Раскопки 2010 были сосредоточены на фундаменте гробницы, обнаружив огромный дворец с 18 домами во внутреннем стиле, расположенными вокруг центрального здания. Теперь в гробнице нашли огромный 16-тонный гроб, спрятанный с сокровищами, который мог принадлежать сыну первого императора Китая, пишет ArkeoNews.

На протяжении почти 2000 лет миф о принце Гао – сыне первого императора Китая Цинь Ши Хуанди – передавался из поколения в поколение, вырезанный в легендах в сохранившейся эпической саге историка Сима Цяня. По словам историка после смерти Цинь Ши Хуанди, его младший сын Ху Хай занял трон, убив всех своих конкурентов. Принц Гао сказал своему брату, что он жалеет, что добровольно не пошел за отцом в загробную жизнь, и попросил, чтобы его убили и похоронили в большом мавзолее. Ху Хай был рад помочь.

История принца Гао может быть вполне придумана. Но обнаружение 16-тонного гроба в большой погребальной камере вблизи мавзолея Цинь Ши Хуанди и его терракотовых воинов теперь может оживить этот миф.

Было обнаружено, что гроб содержит очень богатые похоронные отложения, включая оружие, доспехи, нефрит, пару золотых и серебряных верблюдов, набор кухонной утвари и 6000 бронзовых монет. При таком великом погребении покойный должен быть одним из сыновей императора Цинь или воином высокого ранга.

"После смерти первого императора все его сыновья плохо кончили, поэтому я все еще более склонен считать, что эта гробница принадлежит высокопоставленному дворянину или начальнику армии. Гробница была так точно построена. Так глубоко, так масштабно. Большинство древних гробниц было ограблено, поэтому у нас не было надежды на камеру гроба. Но оказалось, что его не ограбили. Мы были поражены", – комментирует находку руководитель раскопок Цзян Вэньсяо.

Британско-китайская копродукция, получившая уникальный доступ к местам продолжающихся мавзолея и раскопок, смогла запечатлеть открытия. Сериал "Тайны терракотовых воинов", сосредоточенный вокруг раскопок, скоро появится на Netflix.

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