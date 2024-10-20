В каждом из нас живет зло: умер автор 'стенфордского эксперимента' Филипп Зимбардо

Психолог Филипп Зимбардо, профессор Стэнфордского университета, умер в возрасте 91 года. Зимбардо – автор известного "Стэнфордского тюремного эксперимента", который намеревался исследовать психологический опыт заключения. Указанная научная работа психолога получила такую огласку, что даже была несколько раз экранизирована.

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Стэнфордский университет объявил, что Зимбардо умер 14 октября в своем доме в Сан-Франциско. Причина смерти не названа.

После Зимбардо осталась его жена, с которой он прожил 52 года; сын и две дочери, и четверо внуков, которых он обожал, рассказывают в университете. А еще после профессора остались его научные труды, среди которых наиболее известные "Стэнфордский тюремный эксперимент", и "Исследование застенчивости как заключения".

Кто такой Филипп Зимбардо

Филипп Джордж Зимбардо родился в марте 1933 года в Нью-Йорке. Он рос в нищете. В средней школе будущий профессор познакомился и стал другом на всю жизнь Стэнли Милграмма, также впоследствии известного психолога.

Диплом Зимбардо получил в Йельском университете, где также получил степень доктора социальной психологии в 1959 году. На Стэнфордский факультет он попал в 1968 году, после преподавания в Нью-Йоркском и Колумбийском университетах.

В 2002 году Филипп Зимбардо был избран президентом американской психологической ассоциации. Среди его многочисленных наград – премия Фонда Гавела-2006 за его жизненные исследования состояния человека и премия Курта Левина-2015 за его вклад в социальные науки.

Зимбардо известен фразой "В каждом из нас живет зло". Однако он также исследовал силу убеждения, гипноз, культы, застенчивость, временную перспективу, альтруизм и сочувствие.

Стэнфордский тюремный эксперимент

"Большинство людей живут в повседневной жизни, предполагая, что они имеют больше контроля над своим поведением, чем на самом деле. Мы часто не осознаем огромную силу, которую придают нам социальные ситуации, чтобы формировать, направлять и манипулировать нашим поведением", – так Зимбардо формулировал преамбулу к эксперименту

К исследованию 1971 г. Зимбардо и команда аспирантов привлекли мужчин студенческого возраста, чтобы они провели две недели в имитационной тюрьме в подвале здания Стэнфордского кампуса. Исследование было завершено через шесть дней, поскольку студенты, игравшие охранников, стали психологически жестокими, а те, кто играл заключенных – тревожными, эмоционально подавленными и разъяренными.

Зимбардо признал, что опыт вышел из-под контроля. Если бы он не был завершен преждевременно, в имитационной тюрьме начались бы убийства.

"Результат нашего исследования был шокирующим и неожиданным даже для нас", – отмечал Зимбардо.

Теперь "Стэнфордский тюремный эксперимент" считается эталонным исследованием и используется для изучения психологии зла и этики психологических исследований с людьми.

Как сообщал OBOZ.UA, Альберт Бандура, американский психолог, внесший большой вклад в педагогическую психологию и психологию развития, был украинцем. Он также работал и скончался в Стэнфорде.

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