В далекой галактике обнаружен углерод, переворачивающий наше представление о времени возникновения жизни

Телескоп Джеймса Уэбба нашел на заре Вселенной облако углерода, являющегося решающим элементом в создании жизни. Замечена она была в далекой галактике, появившейся только через 350 миллионов лет после Большого взрыва.

Это первый случай обнаружения элементов во Вселенной, кроме водорода, пишет LiveScience. Профессор астрофизики Кембриджского университета Роберто Майолино рассказывает, что если по предварительным исследованиям углерод начал образовываться через миллиард лет после Большого взрыва, но теперь выяснилось, что он появился значительно раньше и может быть древнейшим металлом.

Заметим, что среди астрономов металлами считаются все элементы тяжелее гелия и водорода, потому что они были "выкованы" в огненных печах звезд и распространялись Вселенной из-за взрывов сверхновых звезд.

"Мы были удивлены, увидев углерод во Вселенной так рано, поскольку считалось, что древнейшие звезды производили гораздо больше кислорода, чем углерода", – сказал Майолино. – Мы думали, что углерод обогащался гораздо позже, из-за совсем других процессов, но тот факт, что он появился так рано, говорит нам, что первые звезды могли работать совсем иначе".

Для этого открытия астрономы воспользовались космическим телескопом Джеймсом Веббом (JWST), чтобы исследовать древнюю галактику, известную как GS-z12. Благодаря спектрографу ближнего инфракрасного диапазона телескопа ученые разложили ранний свет этой галактики на спектр цветов, что позволило им определить химический состав ранней Вселенной.

В далекой галактике, которая была в 100 000 раз меньше Млечного Пути, они обнаружили следы кислорода и неона, смешанные с мощным сигналом углерода.

Как именно углерод мог образоваться на столь раннем этапе развития Вселенной, пока не ясно, но исследователи предполагают, что это могло произойти из-за коллапса звезд с меньшей энергией, чем ожидалось ранее. Поскольку углерод формировался во внешних оболочках звезд, это могло позволить ему выйти в пространство и засеять раннюю Вселенную раньше, чем предполагалось, вместо того, чтобы быть поглощенными черными дырами, образующимися в результате коллапса звезд.

"Эти наблюдения указывают на то, что углерод может быстро накапливаться в ранней Вселенной", – сказал Франческо Д'Эудженио, ведущий автор исследования и астрофизик из Института космологии Кавли. – И поскольку углерод является основным элементом для жизни, которым мы его знаем, это не обязательно означает, что жизнь должна была развиться гораздо позже во Вселенной. Возможно, жизнь возникла гораздо раньше, хотя, если жизнь существует где-то во Вселенной, она могла развиться совсем иначе, чем на Земле".

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