'Озеро костей'. В Гималаях на высоте 5000 метров обнаружили сотни человеческих скелетов: откуда они взялись

Озеро Рупкунд в граничащем с Непалом индийском штате Уттаракханд остается захватывающей тайной для исследователей с тех пор, как на него наткнулся лесничий. Среди заснеженных горных вершин индийских Гималаев лежат сотни скелетов, но никто не имеет ни малейшего представления, откуда взялись страшные человеческие останки.

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Жуткие сцены разворачиваются всего один месяц в году на потрясающем спуске около 5 000 метров, когда холодные воды озера тают настолько, что можно заглянуть в них. Кости видны когда температура повышается, а снег сходит, пишет The Sun.

По оценкам исследователей, там хранится около 500 человеческих останков, и до сих пор ищут объяснение, оставившее их в этой ледяной, непригодной для жизни части южноазиатской страны. Тайну гималайского водоема делает еще более ужасающей ее условия, которые настолько суровы, что туристам приходится идти пять дней, чтобы преодолеть их. Сложность путешествий намекает ученым на то, что рядом с озером могут быть еще не обнаруженные тела.

Одна из популярных теорий состоит в том, что жуткие сцены, которые впервые заметил британский рейнджер в 1942 году, произошли от своего рода паломнического бедствия. Вероятно, что останки происходят от паломников, поскольку потрясающее озеро является частью маршрута для Нанда Дэви Радж Джат, до сих пор наблюдаемым последователями политеистической религии, проходящими через страшное место.

Индийская мифология говорит, что король Джасдхавал из Каннауджа взял своих танцовщиц и беременную жену в Рупкунд, чтобы посетить святилище Нанда Дэви, храм, которому примерно тысяча лет. Группа якобы попала в сильный шторм и настолько жестокий град, что они погибли у озера, медленно превращаясь в скелеты.

Есть и другие теории, которые говорят о том, что мертвые были местными жителями, возвращавшимися с войны или вторгшимися к японцам. Но ученые не подтвердили эту версию, после того, как была проанализирована ДНК 37 жутких скелетов. Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показало, что большинство из них умерло примерно 1000 лет назад, но не обязательно одновременно.

Удивительно, они обнаружили, что некоторые из людей могли умереть еще в 19 веке. Разногласие во времени указывает на то, что это, возможно, не была масштабная катастрофа, а серия таинственных смертей, происходивших на протяжении веков.

Еще одним странным фактом стало то, что подавляющее большинство их ДНК происходит из Средиземного моря, в тысячах милях от индийских гор.

"Это может быть еще большей загадкой, чем раньше. Это невероятно, потому что тип предков, который мы находим примерно у трети людей, так необычен для этой части света", – комментирует Гарвардский генетик Дэвид Райх. Он объяснил, что останки могли быть разбросаны по всему району и упасть в озеро во время оползней со временем.

Но Кэтлин Моррисон с факультета антропологии Университета Пенсильвании уточняет, что греческое королевство существовало на Индийском субконтиненте около 200 лет, начиная с 180 года до нашей эры. И, по ее мнению, тот факт, что существует какая-то неизвестная группа средиземноморских европейцев, на самом деле не является большим открытием: "Может быть, они собраны там, потому что местные жители сбросили их в озеро. Когда вы видите много человеческих скелетов, обычно это кладбище", – говорит ученая.

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