В Украине отменили переход на летнее время. Биолог объяснила, почему это хорошо для организма человека

Верховная Рада Украины приняла закон, отменяющий перевод часов на летнее время. Несмотря на то, что вокруг этого решения разгорелось много дискуссий, биолог Ольга Маслова называет его "микропобедой".

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Кандидат биологических наук отмечает, что для подавляющего большинства территории Украины зимнее время является наиболее естественным. Свои доводы она расписала на странице Facebook.

Что означает решение Верховной Рады

Согласно новому закону, на всей территории Украины будет действовать киевское время, соответствующее второму часовому поясу в шкале координированного времени (UTC+2). Так что осенью, в последнее воскресенье октября (27-го числа), мы в последний раз переведем стрелки на час назад, то есть перейдем на зимнее время – и на нем останемся. Ведь законом закрепляется, что сезонного перехода времени на территории Украины больше не будет.

Верно ли это решение с точки зрения науки

Что касается расположения, то большая часть Украины находится именно в пределах второго часового пояса (UTC+2). Только часть Закарпатья находится в первом часовом поясе, а Луганская, Донецкая область, а также части Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей – в третьем. Поэтому для подавляющего большинства территории Украины UTC+2 наиболее естественое.

Кандидат биологических наук Ольга Маслова подчеркивает, что тема перевода часов является "сложной и дискуссионной", однако следует найти оптимальное решение.

"Украина огромная прекрасная страна, в которой на самом деле больше одной часовой зоны (пояса), но из двух зол стабильное киевское время без перехода на летнее – лучше. Сама процедура "перетаскивания стрелок" каждые полгода уже давно признана хронобиологами (специалистами по биологической ритмике) и исследователями сна не полезна, а для некоторых категорий людей даже вредна", – отмечает биолог.

Дискомфорт при переводе времени испытывают прежде всего люди с сердечно-сосудистыми проблемами. "Было несколько исследований по инсультам и сердечно-сосудистым заболеваниям. Они доказывают, что смертность в дни перевода часов, особенно в весенний период, увеличивается при таких проблемах", – отметила Маслова.

В одной из своих статей Маслова советует прислушиваться к внутренней системе суточных ритмов. "Наиболее болезненным для биологических часов является десинхроноз внутреннего и внешнего ритмов, а более сленгово – джетлаг. В идеале биологическое, астрономическое и социальное время должно быть синхронизировано, а любые резкие вмешательства в этот процесс приводят к последствиям для здоровья", – предостерегает биолог.

Эксперт также отмечает, что "без понимания того, как работает синхронизация ритмики, невозможно адекватно планировать жизнь и принимать решения". Поэтому на своем YouTube канале "Наукпопіл" Ольга Маслова подробно рассказывает о переводе часов и хейт на эту тему.

Ученые Американской академии медицины сна (AASM) отмечают, что постоянное стандартное время является оптимальным выбором для здоровья и безопасности. Поэтому призывают к отмене сезонных смен времени. Ученые объясняют, что отказ от сезонных смен времени лучше согласуется с биологическими ритмами человека.

Противоположные мнения

261 народный депутат Украины поддержал во втором чтении законопроект №4201 об исчислении времени. Однако многие народные избранники выступали против этого решения и выдвинули свои веские аргументы. В частности, депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович принятие закона об отмене летнего времени на своей странице в Facebook называет "откровенно вредительским и антиевропейским" и приводит сразу три аргумента против "зимнего времени".

"Во-первых, это решение означает, что солнце летом будет вставать чуть ли не в три часа, а в октябре темнота будет наступать еще во время рабочего дня. Во-вторых, поэтому значительно увеличатся затраты энергии, с которой у нас и так катастрофа и для экономии которой и придумано летнее время. В-третьих – это откровенный разворот в этом вопросе от Евросоюза в Россию и страны Азии и Африки", – написал Владимир Вятрович.

Нардеп приводит карту, на которой синим показаны страны, где часы переводят на летнее время. Решение ВР отрывает Украину от этого европейского и евроатлантического пространства, рассинхронизирует наше время со временем всех государств-членов ЕС. Такие действия со стороны Украины как кандидата в члены ЕС выглядят откровенно недружественно", – отмечает Вятрович.

По данным соцопросов, украинцы не могли прийти к согласию в вопросе перевода часов и в предыдущие годы. Например, опрос Research & Branding Group, проведенный в октябре 2021 года, показал, что 42% одобряли идею отказаться от перевода часов. 17% украинцев предлагали отказаться от летнего времени, а 25% – от зимнего. Еще треть опрошенных предпочли оставить все, как есть, а 26% не определились, как быть.

OBOZ.UA уже писал, что в Украине отменяют перевод часов: какие страны продолжат переходить.

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