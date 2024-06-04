Ученые реконструировали лицо египетского фараона "Храброго", убитого 3500 лет назад. Фото
Археологи из австралийского Университета Флиндерса реконструировали лицо древнеегипетского фараона, который был жестоко убит 3500 лет назад, раскрыв подробности его смерти. Секененре-Таа-II, также известного как "Храбрый", могли лишить жизни, схватив посреди ночи или на поле боя в возрасте 40 лет во время попытки освободить Египет от гиксосов в 1555 году до нашей эры.
Специалисты составили его лицо с помощью компьютерной томографии и рентгеновских фото изуродованного черепа царя, показав фараона с маленькими глазами, губами и высокими скулами. Реконструкция лица дала понять, что ушиб в верхнюю часть мозга египетского фараона Секененра Таа II, вероятно, привел к его смерти. Подробности исследований сообщило Daily Mail.
Реконструкция и исследование останков
Лицо правителя было реконструировано на основе черепа, найденного археологами в 1886 году в могильном комплексе, известном как Дейр-эль-Бахри, в пределах фиванского некрополя. Эксперты отсканировали останки, загрузили их на компьютер и заполнили пробелы черепом другого человека, ранее зацифрованного.
Другой череп был изменен до тех пор, пока не совпал с черепом Таа – этот процесс называется анатомической деформацией. Команда приступила к работе, создав цифровой профиль лица царя и сделав цвет кожи похожим на тот, что был распространен среди древних египтян, но он, как указано в результатах исследования, "не обязательно отражает реальный цвет кожи".
Коллектив археологов из австралийского Университета Флиндерса составил его лицо с помощью компьютерной томографии и рентгеновских снимков изуродованного черепа царя, показав, что фараон был нубийского происхождения, с маленькими глазами и губами и высокими скулами. Останки Таа были впервые проанализированы в 1886 году египтологами, впервые обнаружившими рану чуть выше его кости вокруг брови и то, что его язык был откушен между зубами.
Команда также использовала маркеры толщины, чтобы сопоставить их с маркерами африканского происхождения, а затем добавили цифровые раны, чтобы увидеть, как именно предметы ранили царя. Цифровые черепа с обнаженным мозгом были использованы, чтобы увидеть, какой топор мог убить короля, и обнаружить, что самая большая рана проникла в его мозг.
Оружие пробило верхний сагиттальный синус, что, вероятно, повлекло за собой кровотечение, которое привело к последнему дыханию Таа. Для посмертных изображений команда оставила его губы слегка открытыми, а язык между зубами из-за некоторых травм и деформации лица, которые могли повлечь за собой детали, когда руководитель египетского государства был убит.
Гастон Масперо, французский египтолог, нашел храброго фараона среди сотен гробов и мумий в 1886 году. Он определил, что Таа был стройным, с маленькой вытянутой головой и черными, тонкими и вьющимися волосами – на основе волос, оставшихся на мумифицированном теле.
Египтологи Джеймс Харрис и Кент Уикс, проводившие судебно-медицинскую экспертизу Тао в 1960-х годах, рассказали, что "неприятный, маслянистый запах наполнил комнату, как только открыли ящик. В нем и было выставлено его тело". Этот запах объяснялся биологическими жидкостями, случайно оставленными в мумии во время погребения. Во время бальзамирования совершающие ритуал засыпают тело минералом, который высушивает его.
Эксперты предполагают, что мумификация Таа была поспешной из-за того, что в его теле остались жидкости – но причина пока не известна.
Правление Секененре-Таа-II
Фараон правил южным, фиванским регионом Египта примерно в 1560–1555 годах до н.э., во время правления Семнадцатой династии. В это время нижний и средний Египет был оккупирован гиксосами – династией палестинского происхождения, правившей из города Аварис в дельте Нила.
Непосредственным преемником Таа был Камос, его отпрыск. Яхмос I, другой сын, правил после регентства своей матери.
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