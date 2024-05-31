Спустя 3000 лет после смерти. Ученые обнаружили давно потерянный саркофаг самого могущественного фараона Древнего Египта

Археологи вновь исследовали таинственное гранитное захоронение, найденное под полом религиозного центра в восточно-центральном Египте. В результате было установлено, что фрагмент саркофага когда-то принадлежал Рамсесу II, одному из известнейших древнеегипетских фараонов.

Открытие стало возможным благодаря изучению фрагмента этого саркофага профессором и исследователем египтологии в Университете Сорбонны Фредериком Пайродо. Ученый сделал это открытие при изучении большого фрагмента гранитного саркофага, найденного в 2009 году в коптском здании в Абидосе, древнем городе в восточно-центральном Египте, пишет научный журнал La Brújula Verde.

Отделка и тексты этого саркофага показали, что он использовался дважды, вторично верховным жрецом XXI династии Менхеперре (около 1000 г. до н. э.). Его первый владелец, однако, оставался загадкой, хотя качество предмета указывало на то, что он принадлежал очень высокопоставленному лицу в новом египетском царстве. Исследуя только что выгравированные иероглифические тексты, Фредерик Пайро смог установить, что они содержали картуш самого Рамсеса II.

Рамсес II был третьим правителем 19-й династии старого Египта и правил с 1279 по 1213 год до нашей эпохи. Он известен тем, что расширил египетскую империю на территорию современной Сирии и своими строительными проектами, в частности расширением Карнакского храма.

В 1881 году мумия и гроб Рамсеса II были найдены в "тайном" тайнике в Дейр-эль-Бахаре, храмовом комплексе за пределами Луксора, где содержались останки 50 других представителей знати, включая его отца, согласно Египетскому музею. По данным Американского исследовательского центра в Египте, его очень украшенный гроб считается "одним из самых ярких гробов Древнего Египта".

Перед тем, как поместить Рамсеса II в саркофаг, он был похоронен в утраченном золотом гробу и перемещен в алебастровый саркофаг, который археологи нашли разрушенным в его гробнице. Позже его переместили в гранитный саркофаг, который Менхеперре перенес в Абидос, чтобы использовать для себя.

"Это открытие является новым доказательством того, что в то время Долина Царей была не только предметом ограбления, но и повторного использования погребальных объектов следующими правителями", – комментируют исследования его участники.

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