Ученые показали, как будет выглядеть жизнь на Луне: скафандры Prada, дома, напечатанные на 3D-принтере, и даже железная дорога. Фото
Новое открытие итальянских ученых, которым впервые удалось найти пещеру на Луне, может ускорить процесс освоения жизни на спутнике Земли. Исследователи предположили, что жители космического объекта смогут находиться в домах, напечатанных на 3D-принтере и играть в футбол на поле, созданном лазером.
Агентство NASA, в рамках программы "Артемида", планирует создать исследовательскую базу, которая поможет выяснить особенности условий существования на небесном теле, пишет Daily Mail. Первые жители Луны будут одеты в защитные скафандры, разработанные с помощью специалистов бренда Prada.
Представители компании NASA планируют создать научные базы на поверхности спутника Земли к концу этого десятилетия, чтобы приступить к долгосрочным исследованиям. Эксперты занимаются разработкой многошаговой защиты, которая убережет астронавтов от вредного излучения.
"Условия на Луне суровые. Нет той атмосферы, которая поддерживала бы жизнь, а показатели температуры экстремальные, от чрезвычайно низких до очень высоких", – пояснил доктор Дэниел Браун.
Директор по космической инженерии Мэтью Косби отметил, что строительство космической базы будет происходить постепенно. Первым шагом станет создание базовых условий для существования людей и роботов на неосвоенной поверхности. Разработчики программы "Артемида" обеспечат работникам предметы первой необходимости: жилые помещения, транспорт и инфраструктуру для производства электроэнергии. По словам ученого, дома будут иметь кровати, туалеты, лаборатории и тренажеры.
"Для этого было проведено значительное количество исследований относительно применения лунного реголита (почвы) при строительстве лунной среды обитания. Это может быть либо ее использование, как источника материала для напечатанной на 3D-принтере оболочки, либо покрытия среды обитания, созданной на Земле и отправленной на Луну", – рассказал Мэтью Косби.
Жилые комплексы планируют размещать под землей, чтобы астронавты могли снять скафандр и ходить в привычной одежде. К тому же, ученые хотят попробовать выращивать пищу в космосе, ведь работникам придется проводить там много времени.
При благоприятных условиях, на поверхности луны удастся создать небольшой город, наполненный жилищными и развлекательными комплексами. Ученые не исключают возможность создания полноценной железной дороги.
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