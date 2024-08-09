Ученые обнаружили вероятную причину аутизма у мальчиков

Ученые выяснили, что распространенная пластиковая добавка бисфенола А (БФА) связана с повышенным риском развития аутизма у мальчиков. Эта добавка содержится во многих вещах – от пустышек до металлических консервных банок и даже бумажных чеков.

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Новое исследование, которое отслеживало развитие более 600 младенцев, выявило, что более высокие уровни химического вещества бисфенола А в моче беременной матери более чем втрое увеличивали шансы на развитие симптомов аутизма у мальчика в возрасте до двух лет. Кроме того, у тех же мальчиков в шесть раз чаще диагностировали аутизм в возрасте 11 лет – по сравнению с теми, у чьих матерей уровень БФА во время беременности был ниже, пишет MailOnline.

БФА – это химическое вещество, предназначенное для укрепления пластмассы и предотвращения ржавления металлов, среди прочего также связано с более высокими рисками ожирения, астмы, диабета и сердечных заболеваний в течение более чем двух десятилетий тщательного изучения этого соединения.

Но новое исследование выявило не только очевидную связь, но и доказательства, свидетельствующие о конкретных химических реакциях, способствующих возникновению случаев аутизма.

"Наша работа важна, поскольку она демонстрирует один из потенциально вовлеченных биологических механизмов. БФА может нарушить гормонально-контролируемое развитие мозга мужского плода несколькими способами, включая подавление ключевого фермента (ароматаза), который контролирует нейрогормоны и особенно важен для развития мужского мозга плода", – говорит эпидемиолог и врач здравоохранения Энн-Луиз Понсонби в заявлении об исследовании своей команды.

Новое исследование отмечает, что ароматаза помогает превращать некоторые мужские половые гормоны в мозг, известные как нейронные андрогены, в нервные эстрогены.

Эти эстрогены помогают всем людям, независимо от пола, регулировать воспаление в мозге, поддерживать гибкость синапсов, помогающих нейронам общаться во всей нервной системе, а также помогают в управлении холестерином.

Мозг является самым богатым холестерином органом человеческого тела, для выполнения жизненно важных функций он использует примерно 20 процентов всех запасов этих жировых молекул во всем теле.

"Мы обнаружили, что БФА подавляет фермент ароматазы и связан с анатомическими, неврологическими и поведенческими изменениями", – сообщил соавтор исследования и биохимик доктор Ва Чин Бун.

"Кажется, это часть головоломки аутизма", – сказала доктор Понсонби.

Исследование команды использовало два отдельных подхода к этим выводам. Во-первых, они подробно ознакомились с данными, собранными с 2010 года двумя австралийскими университетами, отслеживающими ряд показателей здоровья более 1000 детей и их родителей, участвовавших в исследовании. Результатом этого анализа стало то, что мальчики с "низкой активностью ароматазы" в 3,56 раза чаще демонстрируют признаки аутизма к двухлетнему возрасту и более умеренно в старшем возрасте. Согласно исследованию, связь с диагнозом аутизм была истинной для 92 процентов четырехлетних детей и 70 процентов девятилетних детей.

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