'Словно с другой планеты!' Польский рыбак поймал сома длиной почти три метра: фото гиганта

Опытный рыбак Михал Челковски из портового города Щецин выловил огромного сома в самой длинной реке Испании – Эбро. Водный титан весит более 130 килограммов и длину – 268 сантиметров.

Видео дня

Рыбак был в восторге от своего успеха. Фото и видео водного гиганта он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram, чем произвел настоящий фурор в мире рыбалки.

В прошлом месяце он поймал другого титана в этой же реке.

"Я снова почувствовал себя невероятным рыболовом. Мне снова невероятно повезло, и на этот раз мне удалось перехитрить сома размером 268 см. Эта рыба – настоящий гигант, обитающий в реке Эбро – почти как что-то с другой планеты", – написал он.

Измерив и взвесив экземпляр, а также сфотографировав эту огромную рыбу, Челковски отпустил его обратно в реку.

Рыбалка не останавливается на достигнутом и надеется на будущий успех: "Я верю, что в будущем у меня будет шанс поймать еще большего "Кайджа", – говорил он.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что британский зоопарк спас от вымирания одинокую рыбу в мире.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!