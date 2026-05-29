На нашей планете до сих пор существуют десятки городов, в которых люди живут даже не веками, а непрерывно населяют их на протяжении многих тысячелетий. Однако, когда доходит до определения старейшего постоянно населенного города, простого ответа в учебнике по истории вы не найдете.

Как указывает издание IFL Science, обсуждение этого вопроса напоминает воображаемый эксперимент о корабле Тесея: если город разрушили, впоследствии восстановили, немного перенесли в сторону, застроили сверху новым слоем, снова сравняли с землей и отстроили заново – это все еще тот же город или уже совсем другое образование? Тем не менее, если не погружаться слишком глубоко в философию, ученые все же сходятся во мнении, что на звание древнейшего города планеты претендует несколько мест, и почти все они расположены на Ближнем Востоке.

Часто лавры самого древнего города, сохранившегося до наших дней, передают городу Иерихон. Он в первую очередь известен благодаря описанной в Ветхом Завете ожесточенной войне, которой, вероятнее всего, никогда и не было. Археологические находки, сделанные здесь, свидетельствуют, что эта территория была местом для многих последовательных поселений в течение последних тысячелетий. Считается, что отдельные части города и его знаменитые оборонительные стены впервые возвели еще примерно за 9000 лет до нашей эры.

Однако эти сооружения не стоит путать с современным Иерихоном – палестинским городом на Западном берегу реки Иордан. Древняя часть Иерихона на самом деле известна как Тель-эс-Султан и расположена примерно в 2 километрах к северу от нынешнего центра города. Относительно того, был ли он заселен абсолютно непрерывно, до сих пор ведутся дискуссии, но если на каком-то квизе вас спросят о самом старом городе, от вас, скорее всего, будут ждать ответа "Иерихон".

Сирия также имеет сильных кандидатов на эту корону. Ранее безоговорочным лидером считался Дамаск: археологические остатки указывали на присутствие там людей еще за 9000 лет до нашей эры. К сожалению, современный взгляд ученых склоняется к тому, что люди не селились на территории нынешнего Дамаска постоянно вплоть до периода, который наступил на 6000 лет позже.

С этой точки зрения наиболее надежным вариантом на сегодня является Алеппо. Сейчас этот город ассоциируется преимущественно с длительной гражданской войной в Сирии и безжалостными бомбардировками гражданских кварталов, которые сторонники Башара Асада осуществляли при поддержке и непосредственном участии России. Но это лишь трагический эпизод в его долгой жизни. Археологические исследования показывают, что Алеппо мог быть заселен еще с шестого тысячелетия до нашей эры. Настоящего же расцвета город претерпел в золотую эпоху Шелкового пути – с XII до начала XV века нашей эры.

Напоследок стоит упомянуть египетский город Фаюм. Древние египтяне основали его под названием Шедет. Из-за страстной любви местных жителей к богу-крокодилу Себеку греки впоследствии переименовали его в Крокодилополь. Город расположен примерно в 130 километрах к юго-западу от современной столицы Каира. Найденная неподалеку посуда и остатки сооружений свидетельствуют, что люди обжили это место примерно с 5500 года до нашей эры. Это делает Фаюм старейшим городом в Египте и одним из древнейших поселений во всей Африке.

