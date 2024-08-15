Вес 300 килограммов, длина 2 метра: как выглядит самая большая в мире черепаха. Фото

Около недели назад в водах Средиземного моря, вблизи итальянского порта Виареджо, выловили тело гигантской черепахи весом 300 килограммов. Шея и передний плавник двухметрового животного запутались в веревке, что и послужило причиной гибели.

Видео дня

Как выяснилось, это представитель Dermochelys coriacea. Что известно об этих пресмыкающихся, как они выглядят и чем отличаются от других видов, расскажет OBOZ.UA

Что случилось в Италии

8 августа сотрудники правоохранительных органов Италии обнаружили тело крупнейшей в мире черепахи, погибшей в Лигурийском море, являющимся частью Средиземного. Поскольку шея и передний плавник животного были обмотаны плотной веревкой, повлекшей смерть, специалистам пришлось погрузиться в водоем, чтобы освободить несколькосот килограммового пресмыкающегося из ловушки и доставить до берега, ведь сделать это с судна было невозможно.

Эксперты воспользовались специальным краном, чтобы переместить тело в фургон, который переместил его в Экспериментальный зоопрофилактический институт Пизы, где будут установлены точные причины гибели.

"Это печальное открытие, вызванное – невольно или сознательно – человеческой деятельностью, представляет собой огромную потерю для биоразнообразия наших морей и защиты населяющих их больших видов", – отметили специалисты.

Что известно о представителях Dermochelys coriacea

Dermochelys coriacea, или кожистая черепаха – самый большой вид современных пресмыкающихся в мире. Длина тела животного может достигать 3 метров, а вес – 500 килограммов. Основным продуктом их питания являются разные типы медуз, реже кальмары, морские ежи, улитки и водоросли.

Уникальной особенностью этих морских жителей является отсутствие характерного панциря. Вместо твердого покрова большая часть тела Dermochelys coriacea покрыта плотной и гибкой тканью, напоминающей кожу.

Строение и внешний вид пресмыкающихся почти не отличаются от первых представителей вида, появившихся более 110 миллионов лет назад. Несмотря на то, что средняя продолжительность жизни самых больших в мире черепах колеблется от 5 до 10 десятилетий, сейчас они находятся под угрозой вымирания. Это связано с деятельностью людей, которая губительно влияет на экосистемы водоемов.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что животные с самым большим в мире мозгом общаются почти как люди.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!