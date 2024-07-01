Развалился более чем на 100 частей: астронавты МКС были вынуждены час сидеть в укрытии из-за российского спутника. Что известно о Ресурс-П1

Американские космические агентства сообщили, что российский космический корабль "Ресурс-P1" распался по меньшей мере на 100 обломков. Девяти астронавтов на борту МКС, включая двух застрявших пассажиров "Боинга", пришлось прятаться в течение часа из-за риска быть пораженными.

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Ресурс-P1 не работал почти три года, но он мог внезапно взорваться из-за утечки бортового топлива или из-за удара другого "космического мусора". Космическое командование США, имеющее глобальную сеть радаров для отслеживания космоса, заявило, что спутник создал "более 100 обломков, которые можно отследить", пишет MailOnline.

Заявление от космического командования США

"USSPACECOM не заметил непосредственные угрозы и продолжает проводить обычные оценки соединения для поддержания безопасности и постоянства космической сферы. Таким образом, USSPACECOM сообщила коммерческие, правительственные, союзные и партнерские организации через Space-Track.org, чтобы включить Россию как владельца спутника", – говорится в прессрелизе, также опубликованном на X.

NASA приказало экипажам на борту космической станции скрыться на своих космических кораблях, как стандартная мера пресечения. Считается, что эти космические корабли, пристыкованные к МКС – Союз, Crew Dragon и Boeing Starliner – обеспечивают лучшую защиту от обломков, чем сама МКС.

Реакции "Роскосмоса" не последовало

Российское космическое агентство " Роскосмос ", управлявшее спутником, не ответило на запрос о комментарии и даже не признало событие на своих каналах в социальных сетях. В течение суток после происшествия радары американской компании LeoLabs обнаружили по меньшей мере 180 обломков от Resurs-P1.

"Из-за низкой орбиты этого облака мусора мы считаем, что опасность пройдет через несколько недель или месяцев", – сообщили в LeoLabs.

Что известно о Ресурс-П1 и причина, приведшая к распаду

Ресурс-П1 – это российский коммерческий спутник наблюдения на Земле, способный получать изображения высокого разрешения. Его эксплуатировал "Роскосмос", запустив на смену спутнику "Ресурс-ДК1". В январе 2022 года генеральный директор ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов сообщил, что спутник вывели из эксплуатации из-за "отказа бортового оборудования".

Подробностей о том, что стало причиной, приведшей к распаду российского спутника, в данный момент нет.

Но Джонатан Макдауэлл, астроном из Гарвардско-Смитсоновского центра астрофизики, предположил, что мог произойти взрыв на борту: "Такие события могут варьироваться от низкоэнергетических выбросов нескольких обломков из-за отслоения изоляции до энергичных событий из-за небольшого удара или взрыва бортовой батареи. В последнем случае некоторые из обломков могут иметь гораздо более высокий апогей", – написал он на X.

Подобные события усугубляют общую проблему "космического мусора" – закрученной массы фрагментов космических кораблей, механизмов и других вращающихся вокруг Земли искусственных объектов. В общем, старые спутники или годами остаются на орбите, пока не спустятся в атмосферу Земли и сгорят, или переходят на "кладбищенскую орбиту" на расстоянии около 36 000 км от Земли. Последнее случается реже, но это лучший вариант смерти отработанных космических кораблей – меньший риск столкновения с активными спутниками.

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