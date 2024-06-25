Астронавты NASA застряли в космосе из-за неисправности Boeing Starliner: что известно и как SpaceX может выполнить спасательную миссию

Двое астронавтов NASA, летевших на орбиту на корабле Boeing Starliner, застряли в космосе на борту Международной космической станции (МКС) после того, как инженеры обнаружили многочисленные проблемы с космическим кораблем Boeing. Команды на земле сейчас наперебой пытаются оценить состояние Starliner.

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Первоначально планировалось, что астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс вернутся на Землю 13 июня после недели пребывания на МКС, но их пребывание было продолжено в третий раз из-за имеющихся проблем. И дата возврата пока неизвестна, пишет MailOnline.

"Мы узнали, что наша гелиевая система не работает так, как было запланировано. Хотя ею можно управлять, она все еще работает не так, как мы ее разработали. Поэтому мы должны это выяснить", – пояснил Марк Наппи, руководитель программы Starliner компании Boeing, на пресс-конференции 18 июня.

После включения двигателей 15 июня инженеры обнаружили, что большинство этих проблем удалось по крайней мере частично решить, но их точные причины остаются неизвестными. Однако, как сообщает Live Science, ограниченный запас топлива модуля Harmony означает, что Starliner может оставаться в стыке только 45 дней, поэтому окно для безопасного обратного полета сужается.

В NASA отмечают, что надеются вернуть двух своих астронавтов на Землю не позднее начала июля:

"Мы не спешим и соблюдаем стандартный процесс команды управления миссией. Мы позволяем данным управлять нашими решениями по управлению небольшими утечками гелиевой системы и характеристиками двигателя, которые мы наблюдали во время встречи и стыковки. Кроме того, учитывая продолжительность миссии, нам целесообразно завершить обзор на уровне агентства, подобно тому, как это было сделано перед возвращением SpaceX Demo-2 после двух месяцев пребывания на орбите, чтобы задокументировать официальное согласие агентства на продолжение работы согласно плану", – сказал Стив Стич, менеджер программы коммерческих экипажей NASA.

Профессор аэрокосмической инженерии в Университете Нью-Йорка Кацуо Курабаяши считает что, учитывая текущую ситуацию со Starliner, вполне возможно, что NASA может решить использовать альтернативный космический корабль, например Crew Dragon SpaceX, чтобы безопасно вернуть астронавтов домой. Однако профессор также отметил, что NASA и Boeing принимают меры предосторожности во время обратных миссий, чтобы убедиться, что Starliner полностью готов и сертифицирован для обратной поездки.

"Насколько я могу судить на это время, недавняя задержка миссии только на июль не должна вызывать серьезных беспокойств, что приведет к еще одной очень сложной спасательной миссии или предстоящему отказу от миссий на базе Starliner. Но если они начнут говорить о спасательной миссии, это означает , что в Starliner обнаружены более серьезные, потенциально опасные для жизни дефекты оборудования", – прокомментировал профессор для MailOnline.

Профессор астронавтики из Университета Южной Калифорнии Майк Грюнтман считает, что проблемы возникли из-за проблем с производством. В своем комментарии он отмечает, что более вероятно, что SpaceX сможет обеспечить дополнительный запуск в обозримом будущем, чтобы вернуть астронавтов, однако ему очень досадно, что Boeing Starliner после столь длительной задержки рейса продолжает сталкиваться с проблемами.

"В течение десятилетий Boeing был одной из самых уважаемых аэрокосмических и оборонных компаний. Это настоящая национальная трагедия", – говорит профессор.

Напомним, 5 июня Boeing с третьей попытки и после месяцев задержек запустил в космос Starliner с астронавтами NASA. Капсула достигла орбиты примерно через двенадцать минут, а астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс должны были пробыть там, к моменту, когда Starliner автономно пристыкивается к переднему порту модуля Harmony станции и вернуться домой.

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