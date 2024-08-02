Разница в возрасте – не помеха. Почему старшие женщины любят младших мужчин: результаты исследования

В течение многих лет в фильмах Голливуда активно показывают отношения между парами, в которых женщина намного старше избранника, например в романтических комедиях "Семейное дело" или "Идея о тебе". Однако, как оказалось, такая тенденция становится все более популярной и в реальной жизни. Американские ученые объяснили, что на это влияет ряд причин, среди которых физическая привлекательность, эмоциональная зрелость и финансовая свобода младшего партнера.

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Согласно результатам исследований, большинство американцев в возрасте от 18 до 34 видят большое количество преимуществ в браке или отношениях с людьми, которые старше или же младше их минимум на 10 лет, пишет Daily Mail. Женщины испытывают больше уверенности и самореализации рядом с молодыми мужчинами.

Специалисты международной исследовательской компании Ipsos провели научный опрос, в котором приняли участие 207 американок, имевших романы с младшими мужчинами. Оказалось, что в таких взаимоотношениях женщины чувствовали себя максимально комфортно, ведь не должны были конкурировать со своим партнером. К тому же им удавалось легче выражать свои желания и потребности, ведь избранники воспринимали их такими, какие они есть.

"Женщины моего возраста, кажется, в восторге от той "свежести" и "отсутствия горечи", которые появляются в отношениях с кем-то младшим. Юные мужчины кажутся более открытыми и менее обремененными неуверенностью", – объяснила одна из участниц.

К тому же, преимущества от романа с большой разницей в возрасте видят и ребята. Согласно опросу Study Finds, в котором приняли участие 200 американцев, большинство молодых мужчин предпочитают старших партнерш из-за эмоциональной зрелости. Кроме того, они заметили, что начали быстрее взрослеть как эмоционально, так и социально.

"Я часто обращаю внимание не то, что старшие женщины намного более развиты, когда дело доходит до отношений, эмоциональной глубины и фактического выражения чувств. Разница в возрасте означает, что я начинаю относиться к отношениям серьезнее и больше развиваюсь", – рассказал один из парней.

Такая тенденция довольно распространенное явление и в мире звезд. Американская певица Шер не стесняется показывать миру своего партнера Александра Эдвардса, который на 40 лет младше ее. Так же и исполнительница Мадонна, которой 65, уверенно чувствует себя с бойфрендом Джошем Поппером, которому всего 30.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что исследования показали, где живут самые уверенные женщины в мире.

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