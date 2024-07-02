Раскрыта тайна поврежденного 'корабля-призрака', который выбросило на пляж Флориды. Фото

Растерзанный 14-метровый парусник прибил к пляжу во Флориде. Это событие привлекло внимание многих местных жителей, которые стали называть его "кораблем-призраком".

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Для людей, впервые увидевших лодку, прибившуюся к берегу, она была связана с тайной и интригой. Но для его владельца, 39-летнего Майкла Барлоу, корабль имел имя: "Леди Екатерина ІІІ" и свою историю, пишет MailOnline.

Чтобы приобрести этот парусник, Майкл потратил большую часть своих сбережений. Он вложил 80 000 долларов, намереваясь "исследовать мир", но был вынужден покинуть судно и обратиться в береговую охрану с просьбой провести спасательную операцию. Именно так пустая "Леди Екатерина", купленная Барлоу в мае, наконец оказалась на песчаных берегах Флориды, но полная история гораздо длиннее и сложнее.

И началась она с мечты Барлоу жить более свободной, полноценной жизнью со своей женой и 9-летним сыном: "Мы просто собирались исследовать мир. Мы нормальные люди. У нас нормальные финансы, очень, очень базовые. И это единственный способ, которым я мог показать своему сыну, что существует целый мир, кроме того, что находится в Америке", – прокомментировал Майкл.

Более месяца назад Барлоу и его друг отправились в 1500 километровое путешествие из Форт Пирса, штат Флорида, обратно в Техас, где он был готов закрыть свой бизнес по раскопкам и распродать свое имущество, чтобы профинансировать свой новый образ жизни. За несколько дней до официального отплытия они изучали погодные условия, и пришли к выводу, что "прогноз был отличным".

Однако через неделю после первого плавания Барлоу на "Леди Екатерине" первоначально идеальные условия плавания резко изменились: "Море начало волноваться, дул сильный ветер, почти не уменьшавшийся в течение следующих двух дней" – делится впечатлениями владелец судна.

Серия штормов привела к тому, что волны врезались в корпус, а сильный ветер рвал паруса, но Барлоу оставался невозмутимым. Сначала. Три дня он боролся с ужасной погодой, которая медленно разрушала его судно, но могла оставаться на связи со своей семьей с помощью трекера Garmin. Они все время знали его точное местонахождение, что было одной из причин, почему Барлоу в конце концов вышел живым из этого испытания. В результате, корабль был сильно поврежден, чтобы продолжать движение. Что еще хуже, его верный член экипажа начал сильно замерзать.

"Автопилот сломался во время первого шторма, так что мы три дня руководили вручную. У моего друга были все симптомы переохлаждения, он спустился вниз и потерял сознание. Он был без сознания в течение всего этого времени. Я сидел там и наблюдал за тем, как поднимается море, так что я начал делать вызовы по рации, чтобы узнать, есть ли кто-то в пределах досягаемости, кто мог бы нам помочь", – рассказывал Барлоу в интервью.

Именно когда он подумал, что надежда потеряна, он нажал кнопку SOS на своем Garmin, что позволило ему установить прямую связь с береговой охраной в Новом Орлеане. Позже спасатели сообщили, что Барлоу и его друга подобрали 1 июня примерно в 300 км к югу от Панама-Сити, штат Флорида. По радио сотрудник береговой охраны сообщил, что они "вот-вот снова попадут в беду" и что до их спасения осталось три часа. Майклу сказали, что нужно будет чем-нибудь пожертвовать. Его лодка за 80 000 долларов или его жизнь.

"Мы можем прийти за вами прямо сейчас, но вы должны покинуть судно. Вы точно рискуете своей жизнью, если останетесь", – рассказывал Майкл, вспоминая, что ему сказали в береговой охране. Барлоу решил выжить, оставив обреченный корабль.

Ричард Хуфл, пловец-спасатель на борту вертолетов, отправленных к месту нахождения Барлоу, рассказал, что они уклонялись от штормов направо и налево во время своего путешествия по Персидскому заливу. И когда они прибыли на место, было совсем темно. На видео ночного видения, опубликованном Береговой охраной, видно, как лодка качается на бурных волнах, а ее главный парус почти полностью оторван.

На этом же видео также можно увидеть спасение двух мужчин, во время которого спасатель выпрыгнул из вертолета прямо в воду. "Это было как в кино. Он выпрыгнул из вертолета в это безумное большое море и поплыл к нам, надев только маску и трубку", – говорит Барлоу.

Драматическое видео показывает, как Майкла и его друга поднимают в небо, а затем увозят обратно в Панаму.

В течение нескольких недель никто не знал, где находится "Леди Екатерина". Но когда жители Пенсаколы начали публиковать изображения разбитого судна в социальных сетях, Барлоу смог найти его.

Несмотря на пережитое, Майкл остается начинающим моряком, его не испугал ни опыт шторма, ни финансовые затруднения, с которыми он столкнулся: "Это, безусловно, не поколебало моей решимости относительно плавания. Я люблю океан. Я уважаю океан. Он неумолим и прекрасен одновременно", – говорит он.

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