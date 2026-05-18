Похожа на персонажа детского шоу: в Тихом океане обнаружили удивительную рыбу. Фото

В юго-западной части Тихого океана обитает необычная маленькая "мохнатая" рыбка. Ученые назвали ее Solenostomus snuffleupagus, признав сходство с персонажем детской телепрограммы "Улица Сезам" мистером Снаффлупагусом.

Впервые эту крошечную диковинку в 2003 году в море возле Папуа-Новой Гвинеи заметил доктор Дэвид Харасти, главный научный сотрудник Института рыболовства Порт-Стивенса (Австралия). В течение десятилетий работы в архивах и шести последующих погружений ученый не мог подтвердить, что рыбка на самом деле существует, передает Scientific American.

В конце концов ученые подтвердили новый вид и занесли его в справочники как Solenostomus snuffleupagus.

В комментарии, которым поделилось издание PEOPLE, Харасти признался, что был озадачен, когда впервые увидел яркую рыбку с длинными "волосами" и удлиненным носиком.

"Я сделал несколько фотографий на свою старую пленочную камеру, вернулся домой и достал все книги о рыбах, которые у меня были. Ничего не совпадало. Я понял, что мы можем иметь дело с чем-то совершенно новым для науки. В карьере не часто случается такой момент, когда ты осознаешь, что можешь иметь дело с видом, который никто раньше не документировал", – рассказал исследователь.

Solenostomus snuffleupagus имеет длину от 2,5 до 3 сантиметров и обитает обычно в Большом Барьерном рифе, может встречаться в Австралии, Папуа-Новой Гвинее, Фиджи, Новой Каледонии и Тонзе.

"Они населяют разнообразную среду, начиная от коралловых рифов и заканчивая песчаными и илистыми субстратами, лугами из морской травы и водорослей, на значительной глубине от поверхности – до 95 метров", – говорится в исследовании Journal of Fish Biology.

Ученые считают, что длинные "волосы" и насыщенная пигментация обеспечивают рыбке эффективный камуфляж. Этот вид часто имитирует "водоросли, морские травы, морских лисиц и мягкие кораллы как по форме, так и по окраске".

"Это открытие готовили 25 лет. Наконец подтвердить, что это новый вид, просто невероятно! А когда вы ее увидите, сходство со Снаффлупагусом невозможно игнорировать", – отметил доктор Харасти.

Чтобы назвать рыбку в честь этого телеперсонажа, ученые обратились к авторам образовательной детской программы "Улица Сезам".

"Мы рады, что наш любимый Снаффлупагус вдохновил на название недавно открытого морского вида в реальном мире", – сказала Розмари Трульйо, доктор философии и старший вице-президент Sesame Workshop по вопросам глобального образования.

"Сочетание науки с воображением и открытиями – это то, чем всегда была "Улица Сезам", и этот волшебный новый вид – замечательное напоминание о том, что в мире еще так много чего нужно исследовать и узнать", – добавила она.

