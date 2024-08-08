Одно из самых изолированных в мире племен, впервые вышедшее из тропических лесов Амазонии, напало на лесорубов

Этническая группа Машко Пиро, которая в июле впервые за многие годы вышла из тропических лесов в Перу, напала на лесорубов. Отшельники при этом использовали луга и стрелы, говорится в данных региональной организации коренных народов FENAMAD.

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Представитель 39 коренных общин в регионах Куско и Мадре-де-Диос заявил, что считает незаконной вырубку леса на территории Машко-Пиро. Известно, что во время нападения 27 июля был ранен один лесоруб, пишет NEW York Post.

По мнению некоторых экспертов, такое необычное поведение коренных жителей тропиков возникло по причине увеличения количества лесорубов на их землях. То есть лесозаготовительные концессии находятся "опасно близко" к территории племени.

"Вероятно, это незаконно, поскольку территория, где произошел инцидент, является лесохозяйственной концессией, принадлежавшей Wood Tropical Forest до ноября 2022 года, и мы не знаем о концессии, которая требовала или предоставила разрешающие права на ту же территорию", – прокомментировал представитель коалиции коренных народов FENAMAD.

Организация говорит, что отсутствие мер защиты со стороны перуанского правительства и увеличение активности компаний и нелегальных операторов на территории Машко-Пиро могут привести к "разрушительным последствиям", таким как передача болезней и рост насилия.

Два лесоруба были застрелены стрелами во время рыбалки в 2022 году, один смертельно ранен во время столкновения с членами племени, и было несколько других предварительных сообщений о конфликтах.

Министерство культуры Перу, ответственное за защиту коренных народов, не сразу ответило на сообщения в понедельник с просьбой прокомментировать нападение и усилия по их защите.

Survival International, правозащитная группа коренных народов, внимательно следящая за проблемами Машко-Пиро, говорит, что оказывает давление на перуанское правительство, чтобы оно продвигалось глубже в эти районы Амазонки, чтобы помочь контролировать ситуацию.

"Это постоянная чрезвычайная ситуация. В течение последнего месяца мы видели кого-то из племени каждые две недели в разных точках, и у всех они окружены лесорубами", – сказала во время телефонного разговора Тереза ​​Мейо, исследовательница Survival International.

"Это действительно вопрос жизни и смерти. И только правительство может и обязано это остановить", – добавила она.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, почему представители племени впервые покинули привычную среду обитания и вышли на берег реки в регионе Мадре-де-Диос.

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