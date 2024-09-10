Один из самых страшных пауков Австралии устроил "ловушку" маме с ребенком среди кубиков конструктора. Фото ядовитого "монстра"
В Австралии ядовитый паук забрался в детскую комнату. Когда малыш с мамой начали играть кубиками конструктора Duplo, увидели там страшного "монстра".
Отец семьи прибежал на крик родных. Выяснилось, что это был белохвостый паук, укус которого может вызвать жгучие волдыри, рвоту и головную боль, пишет DailyMail.
Роуэн Блэр был дома в Мельбурне (Австралия), когда крик из детской комнаты испугал его до безумия. Муж сразу побежал выяснить, что произошло.
"Моя жена держала нашу 18-месячную дочь на коленях, и она только что опрокинула большую коробку Duplo на пол, прежде чем закричать от страха. Я испугался, наверное, больше из-за крика жены, а не из-за паука", – начал рассказ взволнованный мужчина.
"Моя жена пошла за салфетками, и когда она вернулась, паука нигде не было видно. Нам пришлось отдельно переворачивать каждый блок конструктора, пока мы не обнаружили кубик, в котором прятался паук", – продолжил 40-летний Блэр.
Австралиец сделал несколько фотографий паука. Роуэн Блэр не сразу определил, какой это вид. Но присмотревшись к снимку, он понял, что это белохвостый паук – ядовитый вид, укус которого вызывает пузыри, тошноту, головную боль, а в некоторых случаях некроз, когда ткань кожи отмирает.
Поделившись фотографией со страницей идентификации паука в Facebook, подозрения Роуэна подтвердились. "Мой первоначальный инстинкт подсказывал, что это чёрный домашний паук. У нас их немало снаружи дома, высоко в углах карнизов, но я не видел их внутри. Но когда я присмотрелся поближе, то предположил, что это на самом деле белохвостый паук, поскольку у него намного длиннее и стройнее тело", – сказал австралиец.
Мучина признался, что после такой неприятной находки в доме, он подумал о переезде. "Я предпочел переехать, чем самостоятельно его убить. Однако моя жена действовала быстро и раздавила паука, прежде чем я думал", – признался он.
Хотя Блеры привыкли видеть пауков, ведь в Австралии их немало, все же близкая встреча с ядовитым видом испугала их. "Паук был достаточно большим и шокировал мою семью. Пришлось провести глубокую уборку детского игрового уголка. Мы с женой согласились, что живем в Австралии, где повсюду есть пауки. Если мы рассматриваем их как потенциальную угрозу для наших маленьких детей, тогда я спокойно в дальнейшем буду избавляться от них", – подчеркнул Блэр.
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