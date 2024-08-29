Исследователь в Амазонии наткнулся на мертвого тарантула, зараженного 'зомби-грибком'. Фото и видео 18+

Полевой исследователь, работавший в перуанской Амазонке, наткнулся на мертвого тарантула. Присмотревшись к пауку, эксперт заметил, что тот заражен "грибком-зомби" и снял это кошмарное зрелище на видео.

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Научно подтверждено, что гриб-зомби, официально известный как кордицепс (Codryceps), увлекает контроль над разумом и двигательными функциями своего хозяина, прежде чем поедать его тело и прорастать изнутри. Так этот монстр поступил и с тарантулом, пишет DailyMail.

"Сегодня вечером наша команда исследователей нашла действительно ужасную, но и невероятную вещь", – сказал исследователь дикой природы Крис Кетола, опубликовавший видео на своей странице в Instagram.

Каждый вид кордицепса заражает отдельный тип беспозвоночных. Тип, нацеленный на пауков, редок. По словам Криса Кетола, это был лишь третий зараженный грибом-зомби тарантул, который он когда-либо видел.

Когда паук заражается Codryceps, грибок начинает питаться тарантулом изнутри. Затем паразит наполняет тело хозяина спорами, позволяющими грибку размножаться. А дальше "растение-зомби" проникает в ум паукообразного.

"Это овладело нервной системой паука. И когда он умер, грибок вышел из его тела, разрешив спорам распространиться", – объяснил Кетола.

По словам эксперта, споры кордицепса заставляют насекомое перемещаться на более высокое место, где больше солнечного света и тепла, что создает идеальные условия для размножения грибка.

Когда хозяин наконец-то погибает, грибок вырывается из его тела и выпускает больше спор, которые заражают еще больше живых созданий.

Ученые не знают, как именно кордицепсу удается брать под контроль умственные и проворные функции своего хозяина. Но недавние исследования обнаружили химические сигналы от грибков внутри инфицированных насекомых. Некоторые из этих сигналов, вероятно, секретированных белков, могут нацеливаться на поведенческие системы хозяина.

Каждый из этих видов грибов является узкоспециализированным, что означает, что они эволюционировали, чтобы инфицировать только несколько избранных хозяев. Счастье, что кордицепс не может заразить людей.

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