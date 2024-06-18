Марсоход NASA случайно нарисовал гигантский пенис: его заметили на фото со спутников

Недавно марсоход NASA Perseverance достиг своей последней точки научного интереса. Смена маршрута не только сократила приблизительное время езды, чтобы добраться до нужного места, но и получился интересный рисунок: контуры огромной марсианской колбасы.

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Команды NASA опубликовали изображение карты древнего русла на Марсе, наложенное на путь, пройденный роботом с 21 января по 11 июня. Некоторые СМИ сравнили изображение с гигантским пенисом, нарисованным на марсианских песках.

Кроме большого "марсианского пениса", марсоход NASA достиг области под названием "Яркий ангел", чтобы найти доказательства отложений карбоната и оливина внутри края кратера Джезеро. Расположенный у основания северной стены канала, Яркий Ангел имеет скалистые светлые обнажения, которые могут представлять собой либо древнюю скалу, обнаженную речной эрозией, либо заполнившие русло отложения. Команда надеется найти породы, отличные от содержащихся в богатом карбонатах и оливинах маргинальном подразделении, и собрать больше подсказок об истории Езеро.

Марсоходу Perseverance было трудно добраться до Яркого Ангела из-за неровной местности. "Мы начали прокладывать канал параллельно в конце января и добились достаточно хороших успехов, но потом валуны стали больше и многочисленнее. То, что в среднем превышало сто метров на марсианский день, сократилось лишь до десятков метров. Это было разочарование", – сказал в заявлении Эван. Грейсера, заместитель руководителя стратегического планирования маршрута Perseverance.

Когда Perseverance по пути встречал большие глыбы, система автоматической навигации марсохода или AutoNav часто останавливалась, решая, что маршрут ему не нравится. Однако навигационная группа миссии нашла краткий путь через русло древней реки.

Марсоход преодолел 200 метров в один сол (марсианский день), достигнув холма, покрытого интересными валунами, которых он никогда раньше не наблюдал на Марсе.

"Разнообразие текстур и композиций на горе Уошберн стало увлекательным открытием для команды, поскольку эти скалы представляют собой мешок геологических подарков, принесенных с края кратера и, возможно, за его пределы", – прокомментировал Брэд Гарчински из Университета Западного Вашингтона в Беллингеме, соавтор и руководитель текущей научной кампании

Покинув гору Уошберн, марсоход направился на 132 метра на север, чтобы исследовать геологию "Туфовой скалы" перед тем, как совершить четыре соли, 605 метров путешествие к Яркому Ангелу. Теперь Perseverance анализирует скалистое обнажение, чтобы определить, нужно ли отбирать образец керна.

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