Лебедь, летящий вдоль Млечного Пути. Жители Земли увидят одно из самых ярких созвездий ночного неба

Жители Земли скоро смогут стать свидетелями одного из самых ярких созвездий ночного неба. Ночи уже становятся длиннее, а значит лучше для наблюдения за звездами.

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Уже на этой неделе будет прекрасная возможность в этом убедиться. Одним из самых ярких созвездий на ночном небе будет Лебедь, летящий вдоль Млечного Пути, пишет The Guardian.

На диаграмме показан вид на юго-восточное небо в 20:30. Лебедь – это большое созвездие, содержащее яркие звезды, поэтому его можно легко идентифицировать даже из городских районов, где световое загрязнение мешает видеть более слабые небесные объекты.

Созвездие имеет характерную форму, позволяющую легко представить его как лебедя, летящего вдоль Млечного Пути. Его самая яркая звезда, Денеб, обозначает хвост, а также является частью Летнего треугольника, выдающегося астеризма, включающего Вегу в Лире и Альтаира в Орле.

В сентябре Лебедь хорошо расположен для вечернего наблюдения из северного полушария, летая высоко в небе сразу после заката. Если вы будете наблюдать из темного места, можно также увидеть слабое свечение Млечного Пути, проходящее через Лебедя.

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