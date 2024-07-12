Кто умнее и имеет лучшую память – 'жаворонки' или 'совы'? Неожиданные результаты исследования

Английские ученые исследовали когнитивные функции людей "жаворонков", которые рано ложатся спать и рано просыпаются, и часто засиживающихся до ночи "сов". Результаты анализа показали, что любители поздних подъемов имеют лучшую память и более активны в течение дня.

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Большое количество известных деятелей культуры относится к хронотипу "сов", что подтверждает высокий уровень интеллектуальных способностей, пишет The Guardian. Функционирование их центральной нервной системы имеет лучшие показатели.

В процессе исследования приняли участие более 26 000 человек, прошедших ряд тестов на интеллект, реакцию и память. Ученые собрали информацию о продолжительности сна членов эксперимента и времени, когда они чувствуют себя наиболее бодрыми и продуктивными. Оказалось, что поздно ложащиеся спать лица имеют лучшие результаты проверки когнитивных функций, чем ценители ранних подъемов.

"Мы обнаружили, что продолжительность сна оказывает непосредственное влияние на работу мозга, и мы считаем, что проактивное управление режимами сна действительно важно для улучшения и защиты работы нашего мозга", – объяснил один из исследователей Дацин Ма.

Ученые отметили, что каждый человек должен прислушиваться к потребностям собственного организма и спать достаточно часов в день. Только при таком условии удастся поддерживать здоровое функционирование центрального отдела нервной системы: "Без детальной картины происходящего в мозге мы не знаем, влияет ли хронотип "утреннего" или "вечернего" человека на память и мышление, или снижение когнитивных функций вызывается изменениями в режиме сна".

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