Кресты казаков, череп с костями. В Винницкой области нашли загадочное кладбище, о существовании которого не знали даже местные

В украинском селе Нетребовка Винницкой области нашли древнее кладбище с каменными крестами, большинство из которых датированы 18 веком. Историки считают, что некоторые надгробия принадлежат казакам, ведь имеют характерную чеканку – череп с костями.

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Как сообщает ТСН, захоронение, о котором не знали местные, обнаружили участники проекта "Старинные кресты Украины". Активисты и жители населенного пункта решили облагородить историческую памятку, чтобы она появилась на картах.

Отсутствуют точные свидетельства о том, кто основал кладбище. Однако волонтер Богдан Чернышев, который долгое время интересуется историей, имеет некоторые предположения: "Казацкие кресты, также обозначение череп с костями, интересно узнать причину их наличия, потому что на некоторых их нет".

Общая площадь найденного захоронения занимает несколько гектаров земли. Эксперты отмечают, согласно надписям с именами и датами, большинство могил установлены в 18 веке, хотя встречаются и более древние экземпляры. В архивах Нетребовки отсутствуют какие-либо упоминания об этом месте, поэтому у старосты села Валентины Дубычик есть подозрение, если крестам 380 лет, здесь похоронены поляки, ведь она впервые слышит большинство фамилий.

"Здесь мы видим – 1644 год видно четко на этом кресте. Возможно, здесь целая семья была, это надо, чтобы были научные исследования", – отметил исследователь древних кладбищ Роман Маленков.

Пока историки не могут точно установить, кто похоронен на этом месте, поскольку нет достоверной даты основания винницкого села. Однако у ученых есть несколько версий: первая – кладбище созданное давними жителями Нетребовки, вторая – под казацкими крестами могут быть похоронены поляки, ведь раньше это была привычная практика. Единственное, в чем уверены исследователи и активисты, здесь точно не хоронили россиян.

"Подтверждение, что на этой территории россиян не было никогда, если возьмем юг, где сохранились кладбища с казацкими крестами. В селах жили украинцы, были болгары, греки, староверы", – добавил Роман Маленков.

Волонтеры преследуют цель расчистить кладбище от зарослей, чтобы обогатить карту "Старинные кладбища Украины" новым местом. Они надеются, что в будущем подобные места будут признаны объектами культурного наследия.

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