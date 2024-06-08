Колонизация Марса все ближе: ракета Starship Илона Маска успешно вернулась на Землю после запуска. Фото и видео

Компания SpaceX в четверг, 6 июня, произвела в Техасе (США) четвертый испытательный запуск ракетной системы Starship. Это позволило миллиардеру Илону Маску еще на шаг приблизить человечество к колонизации Марса.

Ракета-носитель Starship приземлилась в Мексиканском заливе. В сервисе микроблогов Х руководитель NASA Билл Нельсон приветствовал успешный запуск.

Он отметил усилие SpaceX для старта Starship. По словам главы NASA, возвращение человечества на Луну с помощью програмы Artemis ("Артемида") уже на шаг ближе.

"А потом - на Марс", — объяснил Нельсон.

Ракета-носитель также приземлилась в Мексиканском заливе спустя восемь минут после взлета. Это было важной вехой в планах компании по возвращению сверхтяжелой ракеты-носителя на космодром для повторного использования.

SpaceX в сообщении пояснила, что Starship совершил контролируемое вхождение в атмосферу, успешно пройдя через фазы пикового нагрева и максимального аэродинамического давления. Это продемонстрировало способность управлять аппаратом с помощью закрылков при спуске в атмосфере на гиперзвуковых скоростях.

Starship функционирует для полного многократного использования, именно поэтому SpaceX намеревалась контролировать вхождение ракеты-носителя в Персидский залив и спуск космического корабля в Индийский океан. Такие действия предназначены для отработки планируемых будущих посадок.

После запуска в четверг ни одна из ступеней не будет поднята на поверхность. Starship классифицируется как ракета-носитель сверхтяжелого класса, которая считается самой мощной из когда-либо построенных. Ракета, как сообщает Daily Mail, вошла в атмосферу через час после взлета, куски ее закрылков начали откалываться, появилось отверстие, когда обломки засыпали камеру, разбив объектив.

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