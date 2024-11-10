Кинолог объяснил, когда и как следует наказывать своего щенка за плохое поведение

По словам кинолога-бихевиориста Вилла Атертона, термин "наказание" часто вызывает "очень отрицательные эмоции". Однако на самом деле это слово может обозначать любое действие, приводящее к уменьшению нежелательного поведения.

Видео дня

На своей странице в социальной сети TikTok эксперт регулярно обращается к своим подписчикам с советами по дрессировке. В этот раз в своем видео Атертон рассказал, когда и как это следует наказывать своего щенка за плохое поведение.

По его словам, в воспитании собаки должна действовать система вознаграждения и подкрепления для ситуаций, когда мы одобряем поведение пса, а затем так же помочь им понять, чего мы не хотим, бросая вызов такому поведению как можно более справедливым и последовательным способом.

"И я считаю, что как кинологи, так и владельцы собак, мы несем ответственность и обязанность заботиться о том, чтобы научить их тому, чему мы хотим от них. Но не менее важно помочь собаке понять, чего мы от них не хотим , на языке, который они понимают, как можно более хорошим способом", – говорит он.

Эксперт рассказывает, что видел тысячи собак с проблемами поведения, и отмечает, что многие знают, чего от них ожидают, и очень послушные. Но часто бывает такое, что их никогда не учили, что нельзя делать, и они начинают испытывать разочарование, тревогу и страх, когда их наказали. Они скорбят, что их отношения с хозяином распались, и у них нет никого, кто мог бы их направлять, кроме человека, который постоянно разочаровывается в них.

То есть каждому владельцу важно понять, что собака нуждается в пояснении ко всем требованиям, которые хозяин хочет от нее.

"Люди видят безумно быстрые трансформации, которые происходят с собаками, когда приводят их ко мне. Это может показаться особым даром или магическим трюком, который я знаю, или особым поводком или ошейником, который я использую, но я уверяю, что это не так! Это просто способность быстро донести до собаки, что теперь я управляю кораблем, и ей больше не нужно волноваться", – говорит Уилл.

Кинолог уверен, что когда хозяин научится управлять своей собакой, и будет без труда доносить до нее, что он хочет, а что нет, они оба будут чувствовать себя гораздо счастливее.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что кинолог назвал три породы собак, которые плохо относятся к детям. Эксперт подчеркнул, что никогда бы не завел их для своих детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!