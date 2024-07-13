Как правильно нарезать бутерброд: аргументы ученых вас удивят

Большинство людей разрезают бутерброд по диагонали так, чтобы образовалось два одинаковых треугольника, которые можно легко съесть, не запачкав себя. По мнению ученых, такой метод распределения значительно лучше, чем вариант с прямоугольным сечением.

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Для подтверждения выдвинутой гипотезы, ученые приводят несколько аргументов, пишет BBC Science Focus. Первый состоит в том, что треугольная форма обеспечивает более быстрый доступ к центральной части сэндвича, второй – так удобнее есть.

Разрезав прямоугольный бутерброд по диагонали, у вас получится две одинаковые половинки. Первую пару укусов вы сделаете по краям бутерброда, съедая углы по 45° с корочкой. В результате чего получите быстрый доступ к центральной части блюда, где, как правило, размещено больше всего начинки. По словам исследователей, в зависимости от размера сэндвича, у вас может получиться еще один небольшой треугольник, образованный из мягкой части хлеба и наполнения.

В отличие от героев развлекательных мультфильмов, люди пытаются пробовать любые блюда так, чтобы на их лицах не оставалось следов соусов или джемов. Для того чтобы оставаться чистыми во время приема пищи, ученые советуют разделить бутерброд на два треугольника. Таким образом, более редкие элементы вашего сэндвича будут умеренно распределяться по всей плоскости, а не будут пачкать вас после каждого укуса.

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